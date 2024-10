Abc Castelfiorentino, tutti i risultati del finesettimana

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili del vivaio Abc Castelfiorentino scese in campo questo weekend:

UNDER 19 GOLD

Prosegue spedita la corsa dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che sul campo amico conquistano il terzo successo consecutivo ai danni della Folgore Fucecchio: 99-51 il finale al PalaBetti. Ad indirizzare la sfida è un primo quarto letteralmente a senso unico, con i gialloblu che al 10′ guidano 40-14 e mettono più di una mezza ipoteca sul finale. I restanti tre periodi di gioco, infatti, proseguono senza particolari patemi, con tutti i ragazzi di Corbinelli che vanno a segno ed allungano a dismisura nella frazione finale.

Prossimo impegno lunedì 4 novembre alle 20:30 al PalaBetti contro il Basket Reggello.

Abc Castelfiorentino – Folgore Fucecchio 99-51

Tabellino: Rosi 15, Ticciati 13, Pucci 4, Vallerani 7, Leti 7, Marchetti 2, Carzoli 5, Bartolini 5, Fabrizzi 3, Viviani 12, Niccolini 10, Filomeno 16. All. Corbinelli.

Parziali: 40-14, 19-12, 18-17, 22-8

UNDER 19 SILVER

Inizia in salita l’avventura dei ragazzi di Carlo Gozzi, che all’esordio al PalaFilarete cadono 62-36 per mano del Jokers Basket. Gara subito incanalata dai padroni di casa, che prendono qualche possesso di vantaggio nel primo quarto per poi allungare con maggior decisione nella seconda frazione fino al 31-14 su cui si va all’intervallo. Al rientro i gialloblu provano a reagire e riaprire i giochi, ma i fiorentini difendono il vantaggio e amministrano la volata.

Prossimo impegno domenica 3 novembre alle 12 al PalaBetti contro il Biancorosso Empoli.

Jokers Basket – Abc Castelfiorentino 62-36

Tabellino: Giglioli 6, Jelassi 4, Bernardoni 5, Altamore 3, Barlabà 8, Fiorentini 4, Macalindong 2, De Simone 2, Uci 2, Kamberaj. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 16-9, 15-5, 15-6, 16-16

UNDER 17 GOLD

Buona anche al seconda per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti chiudono la pratica Mens Sana Basketball sul 67-41. Dopo un inizio contratto, con gli ospiti che prendono fiducia e una prima frazione giocata sul punto a punto (15-17 al 10′), nel secondo quarto i gialloblu cambiano ritmo e alzano l’intensità difensiva, piazzando un break di 23-5 che ribalta l’inerzia e vale il 38-22 a metà gara. Un vantaggio che nella seconda parte la truppa castellana riesce a difendere con autorità, rispedendo al mittente ogni tentativo senese di mettere in discussione il finale.

Prossimo impegno sabato 2 novembre alle 16 al PalaBetti contro il Biancorosso Empoli.

Abc Castelfiorentino – Mens Sana Basketball 67-41

Tabellino: Ciulli 13, Bini 6, Bufalini 7, Baldi 7, Rosi 6, Fedeli 12, Di Carlo 10, Matteuzzi 5, Garbetti 1, Paniccià, Pagliai ne, Zampacavallo ne. All. Corbinelli. Ass. Calvani.

Parziali: 15-17, 23-5, 16-14, 13-5

UNDER 14 GOLD

Inizia nel migliore dei modi il cammino dei ragazzi di Marco Guerriero, che all’esordio casalingo si impongono per 70-41 sull’Union Basket Prato. Gara sempre saldamente amministrata dai gialloblu, che approcciano con grande concentrazione ed intensità, soprattutto difensiva, tanto da concedere agli ospiti soltanto tre punti nel primo quarto di gioco. La seconda frazione è quella che serve a scavare il solco, così all’intervallo il tabellone segna 42-17. Una forbice che al rientro dagli spogliatoi permette ai gialloblu di gestire gli ultimi due quarti senza particolari difficoltà, facendo partire ben presto i titoli di coda.

Prossimo impegno sabato 2 novembre alle 17:30 sul parquet dell’Union Basket Campi.

Abc Castelfiorentino – Union Basket Prato 70-41

Tabellino: Torregrossa 6, Cipolla N., Anton, Giovannoni 11, Pirrone 4, Profeti 17, Lisi, Gazzarrini 11, Scherillo 2, Faffi 3, Barbieri, Bertelli 16. All. Guerriero. Ass. Calvani.

Parziali: 20-3, 22-14, 20-13, 8-11

UNDER 15 FEMMINILE

Debacle lontano da casa per le ragazze di Alberto Ciampolini che, in una giornata assolutamente da dimenticare, cadono malamente per mano del Cmb Valdarno, con il 94-29 finale che racconta una sfida praticamente mai iniziata. Le padrone di casa, infatti, conducono saldamente i giochi per tutta la durata del match, con la reazione castellana che di fatto non arriva e le gialloblu che rincorrono per l’intero arco dei 40 minuti.

Prossimo impegno domenica 3 novembre alle 11 al PalaBetti contro Virtus Siena.

Cmb Valdarno – Basket Castelfiorentino 94-29

Sono scese in campo: Nespola, Murati, Panzani, Xhemalaj, Antognotti, Mancini, Moio, Jahelezi N., Montanelli, Jahelezi S., Latini, Dainelli. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Fonte: Abc Castelfiorentino Ufficio Stampa

