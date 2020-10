Riapre reparto Covid all'ospedale di Empoli

Riaperto il reparto Covid all'ospedale di Empoli. A dare la notizia su Facebook una fonte ufficiale, quella del dottor David Coletta, consultato anche dal sindaco Brenda Barnini per una delle sue dirette Facebook durante il lockdown e i momenti più duri della pandemia.

La conferma arriva anche da altri membri del personle sanitario del nosocomio empolese, anche se non vi sono molti dettagli a riguardo. Il reparto era stato chiuso il 19 maggio scorso. Coletta afferma inoltre, accusando i negazionisti della pandemia, che la situazione è ancora difficile considerando che si trova ricoverato a Empoli anche un quarantenne "con una devatante polmonite interstiziale".

Anche i numeri dei positivi di oggi continuano a salire, con 72 contagi tra Empolese Valdelsa e Cuoio, nell'area in cui insiste l'ospedale San Giuseppe. In tutta la Toscana le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 190 (20 in più rispetto a ieri, più 11,8%), 30 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).