Espulso uomo che aggredì due poliziotti e spaccò panchine a Empoli

Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di Empoli hanno espulso con accompagnamento presso il centro di permanenza per rimpatri di Macomer in provincia di Nuoro un cittadino marocchino che nei mesi scorsi si era reso responsabile di gravi reati nel centro di Empoli.

Si tratta infatti del 30enne di origine marocchina che lo scorso mese di settembre, in stato di ubriachezza, aveva danneggiato le panchine e la vetrina di un bar in Via Ridolfi, causando, nella circostanza, lesioni ad un agente intervenuto sul posto per bloccarlo.

Lo scorso ottobre, poi, sempre in stato di ubriachezza, creava disordini e scompiglio in via del Papa, causando, nella circostanza, lesioni ai due agenti intervenuti.

Arrestato per i reati commessi, veniva scarcerato, ma il giudice gli aveva applicato la misura del divieto di dimora nella provincia di Firenze.

Nello scorso fine settimana è stato di nuovo sorpreso e fermato dagli agenti della volante mentre passava in bicicletta per le vie del centro di Empoli.

È stato perciò condotto in Commissariato e da lì espulso definitivamente. Ieri notte il trentenne è giunto nel centro di permanenza per rimpatri di Macomer, ove verrà trattenuto per le procedure del suo successivo rimpatrio.