"Degrado ai Lavatoi di Certaldo", la Lega chiede la videosorveglianza per la colonia felina

Nelle ultime ore si sono susseguite segnalazioni circa lo stato di degrado in cui spesso si trova l'area comunemente nota come "Lavatoi", in Certaldo Alto (adiacente a Via del Rivellino).

Nell'area è presente anche una colonia felina, di cui una Associazione locale si prende cura con grande dedizione - e che ringraziamo per l'operato svolto - oltre a essere luogo frequentato da ragazzi e famiglie.

Specialmente con l'arrivo della bella stagione e della stagione turistica sembra opportuno che si adottino i dovuti accorgimenti per poter rendere più sicuro questo luogo tanto attrattivo quanto delicato nella sua gestione - anche estetica - collegato al camminamento dietro le mura, anch'esso sprovvisto di adeguata illuminazione.

Abbiamo presentato una Mozione che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale per impegnare l'Amministrazione a provvedere all'installazione di un impianto di videosorveglianza per la tutela del decoro urbano, così come la salute della stessa colonia felina.

Monitoreremo la situazione nei prossimi giorni insieme all’On. Manfredi Potenti, consulente legale del Dipartimento per la Tutela e il Benessere degli Animali della Lega - Salvini Premier.

Stesso discorso per le esche sospette, dopo il quarto caso di rinvenimento in pochi giorni.

Eliseo Palazzo, Consigliere Comunale Lega - Salvini Certaldo

Damiano Baldini, Capogruppo Lega - Salvini Certaldo