Escrementi di topo e sporco diffuso, chiuso salumificio

Escrementi di topo, scarti non smaltiti e sporco diffuso. Uno scenario di precarie condizioni igienico-sanitarie ha fatto chiudere un salumificio in zona Monte Amiata, in un comune del Grossetano. Lo spiega una nota dei carabinieri.

I militari, a seguito dell'ispezione, hanno elevato le previste sanzioni per l'inosservanza delle varie prescrizioni in materia igienico sanitaria e per l'omessa applicazione delle procedure di autocontrollo. I Inoltre hanno attivato personale della Azienda sanitaria Usl competente, che ha disposto l'immediata chiusura del locale e la sospensione dell'attività del salumificio. Il valore del locale è stato stimato in circa 1 milione di euro.

Oltre 200 chili di carne lavorata presente in magazzino e pronta per la vendita sono stati colpiti da 'blocco sanitario' e non potranno essere venduti.