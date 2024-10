Allo stadio con una mazza: denunciato tifoso del Livorno

Un tifoso del Livorno è stato colpito da un Daspo di un anno dopo essere stato fermato il 31 agosto mentre si recava allo stadio per la partita contro il Grosseto, valida per la Coppa Italia di Serie D. Durante un controllo, i carabinieri hanno trovato nella sua auto una mazza di legno lunga 77 cm con lo stemma del Livorno, che è stata sequestrata. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per porto abusivo di armi. A seguito di ulteriori indagini, è emersa la sua condotta pericolosa, e la Questura ha emesso il Daspo per un anno, valido per tutti gli impianti sportivi in Italia e in Europa.

Notizie correlate