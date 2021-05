Incidenti mortali sul lavoro, 14 in Toscana da inizio anno: presidio Cgil Cisl Uil

Stamani si è tenuto il presidio di CGIL CISL UIL della Toscana che si inserisce nell’ambito della mobilitazione nazionale "Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”. I sindacati hanno posto l’accento sulla sicurezza sul lavoro, con i recenti incidenti mortali che hanno coinvolto la Toscana, ma è stata anche l’occasione per parlare di codice degli appalti (NO a proroghe che possano avvantaggiare il malaffare) e di proroga del blocco licenziamenti.

CGIL CISL UIL della Toscana chiedono

Un Patto per la Salute e la Sicurezza che coinvolga tutte le parti in causa (Istituzioni, parti datoriali e associazioni sindacali) per rimettere al centro il rispetto della dignità e della vita

La proroga del blocco dei licenziamenti. La posizione di Confindustria è inaccettabile e rischia di creare un disastro sociale che graverà sulle spalle dei lavoratori e delle famiglie

La riforma degli ammortizzatori sociali, ormai non più rinviabile per dare certezze e garanzie al mondo del lavoro

No a deroghe al Codice degli Appalti. In un Paese ad alto rischio di infiltrazioni, come le cronache ci hanno insegnato in questi anni, non possiamo permetterci di fare concessioni alla criminalità

Morti sul lavoro

Sono 14 le vittime sul lavoro da inizio anno in Toscana. Solo da aprile a oggi sono 3 gli incidenti mortali: Luana D’Orazio, giovane madre di 23 anni uccisa da un’orditoio in una fabbrica nel pratese, un anziano rimasto schiacciato sotto il trattore e un operaio deceduto appena due giorni fa mentre stava lavorando in una pista ciclabile vicino a Castiglion della Pescaia.

Perdita posti lavoro stimati

Fra mancati avviamenti e i licenziamenti, che ci sono stati e ci saranno, alla fine dell'anno mancheranno oltre 100.000 posti di lavoro in Toscana (Stime Ires Cgil Toscana). Per questo, dicono i sindacati, serve al più presto la proroga del blocco dei licenziamenti, così come chiesto da CGIL CISL UIL al governo per evitare un disastro sociale che avrebbe conseguenze nefaste per i lavoratori e le loro famiglie.

Dalida Angelini, segretaria generale CGIL Toscana: “In Toscana come nel resto d’Italia assistiamo continuamente a morti e infortuni sul lavoro, dobbiamo tutti dire basta a questa strage inaccettabile. Le imprese, in questa fase di riaperture ma ovviamente ciò vale anche in assoluto, non devono trascurare le misure di protezione di chi lavora in nome del reddito. La sicurezza sul lavoro va considerata un investimento e non un costo: serve con urgenza un patto tra sindacati, istituzioni e parti datoriali”

Ciro Recce, segretario generale CISL Toscana: “Lo sblocco dei licenziamenti va rinviato e nel frattempo vanno attivati percorsi di riqualificazione per chi perderà il lavoro quando si arriverà allo sblocco. Lo si può fare mettendo in campo adeguate politiche attive per il lavoro e questo è un settore su cui possono agire anche le Regioni. Per questo ci rivolgiamo sia al Governo, sia alla Regione Toscana”.

Annalisa Nocentini, segretaria generale UIL Toscana: “Salutiamo con favore il fatto che sia stato sgombrato dal tavolo l’abominio del massimo ribasso, che è stato foriero di tanti incidenti sul lavoro. Non l’unica causa, certo, ma una delle cause che hanno creato l’emergenza nazionale. È un primo passo che va nella direzione di regolamentare il subappalto secondo principi di etica e responsabilità. È sotto gli occhi di tutti il fatto che gli appalti al massimo ribasso abbiano favorito le aziende che non sono in regola. È stato un atto di buon senso aver tolto questo inaccettabile principio nel dl Semplificazioni”.

I tre segretari generale di CGIL CISL UIL della Toscana sono stati ricevuti dalla prefetta Alessandra Guidi, a cui hanno esposto le rivendicazioni della mobilitazione nazionale.

Fonte: UIL Toscana - Ufficio stampa