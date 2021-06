Oggi, giovedì 10 giugno 2021, è suonata l'ultima campanella prima delle vacanze estive. In Toscana circa 300mila studenti hanno concluso l'anno scolastico e per le quinte superiori si avvicina l'ora x: l'esame di maturità.

La fine dell'anno scolastico 2020-2021 è il nuovo tema del sondaggio di gonews.it di questa settimana.

Un anno difficile, pieno di complicazioni dovute dal Covid-19: tutta la popolazione scolastica, dagli studenti ai docenti, si è trovata a rimboccarsi nuovamente le maniche in vista di quelle che sono state le nuove ondate di coronavirus e che hanno portato ad una riorganizzazione delle lezioni, fatta di percentuali in presenza e percentuali in Dad. Insomma, un anno scolastico complicato per ogni ordine e grado di istruzione, che è comunque giunto al termine.

Da mercoledì 16 inizieranno gli esami di maturità: un'unica prova, un maxi orale dove discutere le materie affrontate nei cinque anni delle superiori. In questa ultima settimana di classici ripassoni, notti insonni e "prima degli esami" i maturandi del 2021 hanno però una novità, quella dei vaccini. La Regione Toscana ha infatti aperto le prenotazioni agli studenti di quinta superiore dal 5 giugno. "Oltre il 70% dei maturandi ha deciso di vaccinarsi in queste ore, a tutti voi dico grazie e in bocca al lupo, la Toscana crede in voi!" ha scritto proprio oggi, giorno dell'ultima campanella, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su facebook.

Non poche sono state anche le difficoltà degli studenti universitari, che dall'inizio della pandemia sono restati distanti dai propri atenei, con le ovvie complicazioni che genera il mancato confronto tra professori e colleghi. Gradualmente, da poco più di un mese, sono riprese le attività di aule studio e alcune lezioni (Pisa, Siena) pur mantenendo attive le modalità in streaming ma cercando di riportare esami e attività in presenza.

Termina l'anno scolastico/accademico, sei soddisfatto? Il sondaggio di gonews.it

Il nuovo sondaggio di gonews.it si rivolge dunque a tutti gli studenti, dai compagni di banco ai colleghi di corso, perché nonostante la differenza di studio e generazioni, tutta la scuola è stata unita dalla stessa cosa a causa del Covid: la distanza.

Per rispondere alla domanda "Termina l'anno scolastico/accademico, sei soddisfatto?" c'è tempo fino a giovedì 17 giugno 2020: potete votare nella colonna destra della homepage di gonews.it.

Margherita Cecchin