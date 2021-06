Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, dopo la rinuncia di Rino Gattuso pochi giorni fa. L'ex allenatore dello Spezia e del Trapani siederà così sulla panchina più rilevante della sua carriera da allenatore, iniziata nel 2014. Come calciatore è ricordato in Veneto per aver giocato nel Verona, nel Chievo e nel Padova, dove ha giocato la maggior parte delle sue partite.

La rescissione di Italiano è stata confermata dallo Spezia. Secondo le fonti ufficiose, con la Fiorentina porterà il contratto a 2 anni con una rescissione da un milione più bonus.