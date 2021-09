È stata indetta una manifestazione animalista alle 13 di domenica 26 settembre per protestare contro la morte di due cavalli avvenuta durante le batterie della selezione per la tratta del Palio di Fucecchio. Tra le adesioni riportiamo quella della consigliera del M5S Fabrizia Morelli, già candidata a sindaco per i pentastellati.

"Durante le prove di mercoledì due cavalli sono morti, Ugo Ricotta e Rexy: il primo è morto sul colpo con il collo spezzato, il secondo soppresso in seguito. È gravissimo che gli addetti ai lavori abbiamo occultato volutamente la notizia fino a tarda serata, al fine di non interrompere la corsa. ‘’I cavalli della seconda batteria coinvolti nella caduta sono sotto le cure dell’equipe veterinaria. Le batterie di selezione riprenderanno regolarmente’’ hanno scritto in mattinata, quando già era chiara e conosciuta la morte di uno dei due cavalli. Mi aspetto e chiedo che in rispetto di due esseri viventi morti per solo scopo ludico, siano sospesi sia la corsa che i festeggiamenti di domenica. Scenderemo in piazza con una manifestazione contro il Palio domenica 26 per manifestare a tutela di chi non ha voce. Basta palio con gli animali.''

Anche l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) chiederà al Comune e agli organizzatori "l'annullamento della manifestazione" e "presenterà un'istanza di accesso civico per verificare la documentazione relativa alla procedura di autorizzazione e di gestione delle prove e della gara nonché leggere le cartelle cliniche dei due cavalli vittime delle prove". Lo riferisce la stessa Oipa in una nota in cui il presidente Massimo Comparotto spiega che "con l'accesso agli atti vogliamo capire se sia stata rispettata la normativa relativa alla sicurezza della pista e dell'intera organizzazione".