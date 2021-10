Vantaggio trovato al ballottaggio, Fabrizio Innocenti eletto sindaco di Sansepolcro

Sansepolcro ha il suo nuovo sindaco. Il comune dell'Aretino ha eletto al ballottaggio Fabrizio Innocenti, candidato con il supporto di Lega e Forza Italia oltre ad altre liste. Innocenti indosserà la fascia tricolore, ottenuta con il 52,44%. Un secondo turno che ha visto i cittadini esprimersi tra il neo sindaco e l'altro candidato in lizza, Andrea Mathias Laurenzi per il Pd e due liste civiche. Laurenzi, con il 47,56% dei voti siederà nei banchi dell'opposizione in Consiglio comunale.

Un bis concluso che ha portato oltre il 61% degli elettori nuovamente in cabina elettorale. Al primo turno (Qui), nelle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre scorsi, nessuno dei due candidati superò la soglia del 50%, totalizzando percentuali molto vicine tra loro: Laurenzi al 40,6% e Innocenti al 39,54%. Un lieve vantaggio del candidato di centrosinistra che al secondo turno si è completamente ribaltato, portando in testa Innocenti. Il nuovo primo cittadino ha ricevuto l'appoggio della candidata Laura Chieli con Fratelli d'Italia, che nella votazione iniziale si è fermata al 14,57% e che adesso siederà il Consiglio comunale.