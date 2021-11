Processo abbreviato per Lupino per possesso di armi e droga

Rito abbreviato richiesto dai legali di Francesco Lupino, 49enne tatuatore di Corte Nardi a Orentano di Castelfranco, per i processi in cui è coinvolto per detenzione di armi e coltivazione di marijuana. Lo riporta la stampa locale. Ricordiamo che Lupino, in carcere dal 23 marzo, ha confessato l'omicidio di Khrystyna Novak, 29enne ucraina morta il 2 novembre. Con lui la compagna Valentina Sivieri Benetti, 39enne, accusata di coltivazione e cessione di droga in concorso e di detenzione, sempre in concorso,illegale di due pistole; oltrea Gionata Sberna, 48enne accusato solo di detenzione illegale di arma. Se cadessero le aggravanti, con il processo con rito abbreviato arriverebbero gli sconti di pena. Per il processo principale in cui Lupino è coinvolto, il delitto Novak, il 16 novembre comparirà in Corte d'Assise.