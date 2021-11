Omicidio Ciatti, a gennaio 2022 la prima udienza del processo in Italia

Il 18 gennaio 2022 si terrà la prima udienza del processo in Italia (quello in Spagna è sospeso) per omicidio volontario di Niccolò Ciatti, 22enne di Scandicci che trovò la morte dopo un assalto in una discoteca di Lloret de Mar, dove era in vacanza assieme a degli amici.

Al banco degli imputati il ceceno Rassoul Bissoultanov, arrestato in Germania ad agosto ed estradato in Italia per il quale era stata effettuata una richiesta di giudizio immediato dalla procura, poi accolta dal gip.

I fatti risalgono all'11 agosto 2017. Nell'arco di quasi 5 anni è successo di tutto, tra cui il ritorno in libertà del ceceno.