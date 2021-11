Rapinatore 19enne lascia i domiciliari per il centro scommesse, in carcere

Ieri sera i carabinieri di Oltrarno hanno trasferito in carcere a Sollicciano, per ordinanza di aggravamento di misura cautelare, un 19enne fiorentino che già era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari poiché indagato per il reato di rapina.

Era stato arrestato la prima volta dai militari di Firenze Peretola dopo essere stato riconosciuto responsabile per una rapina avvenuta nel marzo 2021 al parco Giardini Medaglie d'Oro. Dapprima era stato ammesso alla misura meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e dell’obbligo di dimora con divieto di uscire di casa nelle ore notturne, e successivamente, a seguito di diverse violazioni delle prescrizioni accertate dai Carabinieri di Oltrarno e della Radiomobile di Firenze, nuovamente posto agli arresti domiciliari lo scorso ottobre dagli stessi Carabinieri di Peretola.

Negli ultimi tempi è stato accertato che il giovane si recava spesso in un centro scommesse, contrariamente alla misura dei domiciliari. Da lì la decisione dell'autorità giudiziaria.