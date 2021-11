Oltre 100 persone per il risotto al tartufo gratuito a San Miniato

Storia di un successo annunciato, quello della risottata al tartufo in piazza del Duomo in memoria di Renato Tozzi, storico cuoco del Ristorante Miravalle che nel 1969 inventò questo evento per far conoscere il tartufo a San Miniato e oltre.

Tra le 100 e le 200 persone erano presenti per gustare un piatto di risotto al tartufo, consegnato gratuitamente a chi ne faceva richiesta a conclusione dell'evento dedicato a Tozzi.

L'occasione era stata pubblicizzata anche su Facebook, con un simpatico video assieme al noto comico e attore Giorgio Panariello. Ma fortunatamente la Mostra Mercato del Tartufo non ha bisogno di presentazioni dopo 50 edizioni. Le buone condizioni climatiche hanno permesso un afflusso importante di visitatori, tanti acquirenti di tartufo e alcuni fortunati che hanno potuto gustare gratuitamente un buon piatto di risotto al tartufo.

Ieri un'altra eco importante alla Mostra è arrivata dal conferimento del titolo di Ambasciatore del Tartufo nel Mondo a Zlatan Ibrahimovic e a Paolo Maldini, due colonne di oggi e di ieri del Milan. Nonostante la sconfitta, il tuber magnatum pico deve aver rinvigorito il bomber rossonero che ha segnato una doppietta al Franchi di Firenze.

Il premio Renato Tozzi, consistente in una targa, è andato Maria Luisa Lovari de Il Verreno di Ambra ha tenuto un cooking show con una mousse di baccalà accompagnata dal tartufo bianco. Il premio è stato consegnato dal presidente di San Miniato Promozione Marzo Gabbanini, dal sindaco Simone Giglioli e dai figli di Tozzi.