Ditonellapiaga apre il Beat Festival a Empoli

Sul palco di questa ottava edizione, che si svolgerà dal 24 al 28 agosto al parco di Serravalle di Empoli anche Tananai, Massimo Pericolo, Chiello e MadMan.

Si completa il cartellone dell’edizione 2022 di Beat Festival che si svolgerà dal 24 al 28 agosto nel fantastico parco di Serravalle di Empoli.

Mercoledì 24 agosto, ad aprire l’ottava edizione di Beat sarà Ditonellapiaga. Margherita Carducci in arte Ditonellapiaga è stata una delle rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo. Ha conquistato il disco d’oro per l’esplosivo e provocatorio Chimica, brano che ha cantato in coppia con Rettore sul palco dell’Ariston. Con il suo album d’esordio Camouflage ha entusiasmato pubblico e critica: dopo i sold out delle prime date primaverili di Milano (4 aprile) e Roma (7 aprile), si prepara a cantare dal vivo per un lungo tour estivo, organizzato da Magellano Concerti, che toccherà le principali località italiane.

Tra nu-soul e R’N’B, frenetici ritmi latin e virate psichedeliche, inebrianti canzoni pop e sofisticate sonorità elettroniche, Margherita porterà sul palco i brani di Camouflage, alcuni dei quali riarrangiati per l’occasione, accompagnata dai suoi fidati collaboratori: Benjamin Ventura al piano e synth, Alessandro Casagni alla batteria e Adriano Matcovich al basso e moog.

BIGLIETTI

I biglietti per il concerto di Ditonellapiaga sono in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster al costo di 10 euro + diritti di prevendita.

Il live di Ditonellapiaga va ad aggiungersi agli altri grandi concerti dell’edizione 2022 di Beat già annunciati negli scorsi giorni

Giovedì 25 agosto 2022 sul palco del Main Stage di Beat sarà la volta di Tananai, mentre venerdì 26 agosto sarà Massimo Pericolo ad essere protagonista del Festival empolese.

Il 27 Agosto il parco di Serrravalle ospiterà per la prima volta il concerto di Chiello.

Domenica 28 agosto invece, ad esibirsi sul palco del Main Stage di Beat sarà il rapper MadMan.

Nelle prossime settimane saranno annunciati anche altri artisti che faranno parte del cast di Beat.

Anche i biglietti per i concerti di Tananai, Chiello, Massimo Pericolo e MadMan sono in vendita nei circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Come sempre, Beat Festival, punto di riferimento dell’estate Toscana non sarà solo musica. Ci saranno anche buon cibo, ottima birra e tanto divertimento con tantissime aree dedicate che saranno svelate nelle prossime settimane.

Per tutte le info è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine Facebook(@BeatFestivalEmpoli) e Instagram (@beat_festival) della manifestazione.

Fonte: Ufficio Stampa