Ha lottato per anni per liberalizzare la cannabis a scopo terapeutica ed è stato a processo anche per questo. Parliamo di Walter De Benedetto, affetto da gravissima forma di artrite reumatoide e morto oggi a 49 anni all'Olmo di Arezzo. Lui, con il sostegno di Marco Cappato, ha portato avanti la battaglia per liberalizzare la marijuana. Lo scorso anno era stato assolto dal processo per la coltivazione a casa sua della marijuana, la formula usata dal gup fu 'perché il fatto non sussiste'. Secondo il giudice la produzione e l'utilizzo erano appunto a scopo terapeutico per alleviare i continui dolori portati dalla sua condizione di malato.