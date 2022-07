Infermiere spiate a Empoli, sale a tre il numero degli indagati

Proseguono le indagini sul caso delle infermiere spiate dalla telecamera nascosta negli spogliatoi dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Il numero degli indagati, come riportano oggi i quotidiani, sarebbe salito a tre sempre tra le persone che avevano accesso allo spogliatoio riservato al personale della manutenzione, dove è stato ritrovato il monitor collegato alla microcamera. Le indagini della Procura di Firenze, condotte dai carabinieri di Empoli, si starebbero concentrando su alcuni addetti ad aziende esterne che lavorano per la Asl e che sono autorizzati ad accedere ai locali. Accertamenti in corso anche in collaborazione con la polizia postale, per verificare l'eventuale ipotesi che i filmati catturati all'insaputa delle circa 100 lavoratrici coinvolte, siano finiti sul web.

Intanto la Asl, che collabora con gli inquirenti, ha dichiarato la "piena disponibilità ad accogliere le richieste del personale sanitario coinvolto".