Rubate chitarre e tastiere a Roma al duo Legno, raccolta fondi per ricomprarle

Ancora una volta la notizia di un furto di strumentazione a una band. Il fatto è avvenuto a Roma, dove la band Legno, divisa tra Empoli e Firenze, era giunta sabato 17 settembre per il concerto a Largo Venue. Nel quartiere di San Lorenzo è avvenuto il furto dell'attrezzatura (batteria, chitarre, tastiere) all'interno del furgone utilizzato per il tour della pop band.

Pochi giorni dopo dalla stessa band è partita una campagna di raccolta fondi per ricomprare la nuova attrezzatura: "Doveva essere una serata di musica e divertimento e soprattutto di lavoro, in quel furgone c'era la nostra vita e la nostra passione. Purtroppo è accaduto l'impensabile, siamo disarmati e scioccati, non abbiamo nessuna parola per descrivere questo schifo. Anni di sacrifici che non potete neanche immaginare ci sono stati portati via", scrive la band sulla piattaforma GoFundMe.

La cifra prefissata per il crowdfunding è di 20mila euro e in poche ore oltre 4mila euro sono già stati raccolti. Il prossimo impegno della band è in programma il 24 settembre, dove sarà in concerto al circolo Arci Tamburini di Lamporecchio (Pistoia).