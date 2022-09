Elezioni, i lettori di gonews.it fotografia fedele dei risultati nell'Empolese

Anche il sondaggio di gonews.it, pur non essendo ufficialmente una rilevazione statistica con metodi scientifici, ha in parte azzeccato i pronostici sul voto in Toscana il 25 settembre.

Per pochi giorni, con la chiusura del sondaggio all'avvio degli scrutini, abbiamo chiesto ai nostri lettori per quali coalizioni o partiti si sarebbero schierati nel voto alle urne.

I risultati parlano chiaro: il 31,4% dei nostri lettori si è affidato al centrosinistra (Pd, Alleanza Verdi Sinistra, + Europa, Impegno Civico), il 28,02% sceglie invece il centrodestra (FdI, Lega, FI, Noi moderati). Pari scelta per il M5S e il Terzo Polo di Italia Viva e Azione: 10,14%. Il restante 20,29% ha dichiarato di votare per altri partiti, che possono essere Unione Popolare come Italexit. Comunque queste piccole formazioni non hanno avuto rappresentanza nel Parlamento.

Nell'Empolese Valdelsa solo in due casi il centrodestra ha superato i Dem negli scontri alle urne, per il resto le percentuali sono non così dissimili. Resta infatti intatto il 10% circa di media al M5S, rivalutato invece il Terzo Polo che solo in pochi casi raggiunge risultati a 2 cifre.

Un nuovo sondaggio per questa settimana è presente nella colonna di destra del nostro giornale.