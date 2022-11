Raddoppiano le forchette nella Guida del Gambero Rosso 2023 per due noti ristoranti di San Miniato. Parliamo di Papaveri e Papere, guidato da chef Paolo Fiaschi, che per questa edizione vede ottenere ben 2 Forchette, premiando "la costanza e la qualità della nostra cucina e della nostra cantina", come afferma proprio il titolare.

Ma allo storico ristorante che da 13 anni delizia i palati, troviamo anche il più recente Maggese di Fabrizio Marino, ristorante vegetariano che dopo essere entrato con una Forchetta nell'edizione passata della Guida, raddoppia anch'egli nella guida più recente.

Lo stesso Marino è stato allievo di Fiaschi, avendo lavorato da Papaveri e Papere in passato, prima di tentare la sua avventura in proprio con Maggese.

Un risultato che deve inorgoglire la città della Rocca, dato che la provincia di Pisa è rappresentata con ben 2 Forchette solo dai due locali di San Miniato. I due locali sono anche menzionati dalla Guida de L'Espresso, Papaveri e Papere anche sulla Guida Michelin mentre, sempre rimanendo a San Miniato, tra le Osterie d'Italia Slow Food è stato menzionato il ristorante Le Colombaie.