Guida Michelin Toscana, tra le new entry il ristorante di Cannavacciuolo

Nella Guida Michelin 2023 per la Toscana sono 33 le novità. Tra queste, l’assegnazione della stella al Cannavacciuolo Vineyard, ristorante a Casanova di Terricciola in provincia di Pisa, guidato dal giovane chef Marco Suriano: un’ulteriore buona notizia per Antonino Cannavacciuolo, che quest'anno ottiene le 3 stelle Michelin

Le regioni più dinamiche di questa edizione risultano la Lombardia con 7 novità, seguita da Toscana e Sicilia con 5 novità, con quest’ultima che sale a quota 20 ristoranti stellati (3 **, 17 *).

Nella classifica dei Bib Gourmand per regioni, l’Emilia-Romagna si conferma al primo posto con 32 ristoranti. Alle sue spalle, la Lombardia (30 ristoranti) sale al secondo posto superando il Piemonte (29 ristoranti), mentre al quarto e quinto posto si confermano rispettivamente la Toscana, con 25 Bib Gourmand, ed il Veneto con 22.

Ricordiamo anche il premio Michelin Chef Mentor 2023 by Blancpain, assegnato ad Enrico Bartolini, per il suo ristorante Enrico Bartolini al Mudec, Milano. Bartolini da anni vive e lavora a Milano ma è originario di Castelmartini (Larciano)

Di seguito l'elenco dei ristoranti stellati in Toscana

Le Stelle della Guida Michelin in Toscana

Octavin, Arezzo AR *

Terramira, Capolona AR * nuova denominazione

Il Falconiere, Cortona / San Martino *

Chic Nonna di Vito Mollica, Firenze FI * nuova denominazione

Enoteca Pinchiorri, Firenze FI ***

Borgo San Jacopo, Firenze FI *

Gucci Osteria da Massimo Bottura, Firenze FI *

Il Palagio, Firenze FI *

Santa Elisabetta, Firenze FI **

Virtuoso-Tenuta le Tre Virtù, Scarperia / Lucigliano FI *

La Torre, Tavarnelle Val di Pesa FI *

Osteria di Passignano, Tavernelle Val di Pesa / Badia a Passignano FI *

La Trattoria Enrico Bartolini, C. della Pescaia / Badiola GR *

Gabbiano 3.0, Marina di Grosseto GR *

Bracali, Massa Marittima / Ghirlanda GR **

Caino, Montemerano GR **

Il Pellicano, Porto Ercole GR *

Silene, Seggiano GR *

La Pineta, Marina Di Bibbona LI *

Bistrot, Forte dei Marmi LU *

Lorenzo, Forte dei Marmi LU *

Lux Lucis, Forte dei Marmi LU *

Il Parco di Villa Grey, Forte dei Marmi LU *

Giglio, Lucca LU *

Butterfly, Lucca / Marlia LU *

Franco Mare, Marina di Pietrasanta LU *

Lunasia, Viareggio LU *

Il Piccolo Principe, Viareggio LU **

Romano, Viareggio LU *

Cannavacciuolo Vineyard. Casanova di Terricciola PI * nuova denominazione

Paca, Prato PO * nuova denominazione

Atman a Villa Rospigliosi, Lamporecchio PT *

L'Asinello, Castelnuovo Berardenga SI *

La Bottega del 30, Castelnuovo Berardenga SI *

Poggio Rosso, Castelnuovo Berardenga SI *

Arnolfo, Colle di Val d’Elsa SI **

Il Pievano, Gaiole in Chianti SI *

Campo del Drago, Montalcino / Castiglion del Bosco SI * nuova denominazione

Sala dei Grappoli, Montalcino / Poggio alle Mura SI *

Ristorante Castello di Fighine, S. Casciano dei Bagni / Fighine SI *

Linfa, San Gimignano SI *

Le Stelle Verdi Michelin

Cerreto Guidi FI PS Ristorante

Virtuoso Gourmet , Scarperia FI(1 Stella Michelin)

I' Ciocio-Osteria di Suvereto, Suvereto LI

Villa Pignano, Volterra PI

Castelnuovo Berardenga SI m Poggio Rosso (1 Stella Michelin)

Da Alighiero, Anghiari AR

Il Tirabusciò, Bibbiena AR

La Bucaccia, Cortona AR

Il Cedro, Poppi / Moggiona AR

Da Burde, Firenze FI

Il Latini, Firenze FI

L'Ortone, Firenze FI

Podere 39, Firenze FI

Zeb, Firenze FI

Trattoria Cibrèo-Cibreino, Firenze FI

Trattoria Bibe, Firenze / Galluzzo FI

Antica Trattoria La Toppa, Tavarnelle Val di Pesa / San Donato in Poggio FI

Antica Fattoria del Grottaione, Castel del Piano GR

Il Sottomarino, Follonica GR

Osteria Magona. Castagneto Carducci / Bolgheri LI

Nida, Lucca LU Nuova denominazione

Trattoria da Fagiolino, Cutigliano PT

Trattoria da Marino, Serravalle Pistoiese PT

Osteria La Solita Zuppa, Chiusi SI Nuova denominazione

Taverna del Grappolo Blu, Montalcino SI

Futura Osteria, Monteriggioni SI Nuova denominazione

Osteria le Panzanelle, Radda in Chianti / Lucarelli SI

Da Pode, San Gimignano SI Nuova denominazione

Fonte alla Vena, San Quirico d'Orcia SI

Il Conte Matto, Trequanda SI

Chi non conferma la stella

Non confermano la * nella guida MICHELIN 2023

La Leggenda dei Frati, Firenze FI

La Magnolia, Forte dei Marmi LU

I Salotti, Chiusi SI

Non confermano per chiusura * o **

Meo Modo, Chiusdino SI

Perillà, Castiglione d'Orcia SI