Spray urticante contro 4 bambine, nuovi dettagli del fatto accaduto a Empoli

Sono rimaste colpite dallo spray urticante nella corte esterna del Centro*Empoli quattro bambine di 11 e 12 anni, rimaste per un'ora in ambulanza in attesa che il bruciore agli occhi e alla gola passasse. Nuovi dettagli sono emersi dopo l'evento di ieri, che non ha provocato nessun trasferimento in pronto soccorso ma che avrà, secondo la madre di una delle piccole coinvolte, conseguenze con una denuncia la prossima settimana. Uno scherzo di cattivo gusto, già sperimentato altrove con conseguenze pericolose.

Secondo il racconto della genitrice, le giovani stavano conversando su una panchina quando tre ragazzi circa della stessa età hanno spruzzato lo spray. Pare che l'oggetto, in vendita perché utilizzato per l'autodifesa ma potenzialmente pericoloso se in mani sbagliate, fosse stato rubato da un negozio del centro commerciale. Dopo il fatto, il 118 Empoli-Pistoia ha diramato il codice maxiemergenza, salvo poi rientrare quando le minori hanno ricevuto l'adeguata assistenza dei sanitari.

La dirigenza del centro commerciale ha subito assistito i genitori delle ragazze, e quando verrà sporta denuncia potranno essere forniti elementi utili agli investigatori come le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Le indagini poi porteranno ad avvalorare o a ricostruire in maniera differente la testimonianza qui riportata.