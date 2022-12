Rsa San Miniato, dimissioni in blocco del cda. Opposizioni all'attacco

Difficoltà per la casa di riposo di San Miniato Del Campana Guazzesi: "Ci è pervenuta una comunicazione al Comune e alla Regione in cui non sussistono le condizioni economico-finanziarie. Il cda ha presentato le dimissioni in blocco, invitando Regione e Comune a nominare il nuovo organo amministrativo". Lo ha affermato il sindaco Simone Giglioli nel Consiglio comunale di ieri.

Le difficoltà della Rsa a livello finanziario erano state oggetto di numerose reprimende da parte delle opposizioni in Consiglio (Lega, CambiaMenti e Forza Italia). L'amministrazione ha chiesto e ottenuto una convocazione dall'assessore regionale al sociale Serena Spinelli per provvedere a una risoluzione della situazione. Nel frattempo il cda dimissionario effettuerà le azioni di ordinaria amministrazione.

Duro l'attacco da parte dei rappresentanti delle opposizioni Manola Guazzini, Michele Altini e Roberto Ferraro, che lamentano come l'amministrazione non si sia mossa per tempo per sanare i buchi finanziari. Per le opposizioni infatti si poteva accorpare la Rsa con le Farmacie Comunali per pareggiare i conti ed evitare l'attuale situazione, o dare un contributo straordinario ed eccezionale.