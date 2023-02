Omicidio Ciatti, attesa la sentenza d'appello in Italia. Pm chiede ergastolo

Quest'oggi arriverà la sentenza del processo svolto in Italia per la morte di Niccolò Ciatti, il giovane scandiccese ucciso con pugni e calci l'11 agosto del 2017 fuori ad una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Per l'imputato ceceno Rassoul Bissoultanov, accusato di omicidio volontario e al momento latitante, il pm Erminio Amelio ha chiesto alla Corte d'Assise di Roma la condanna all'ergastolo.

Il processo italiano arriva oggi alla sentenza d'appello, cosa già accaduta invece in Spagna, dove la difesa di Bissoultanov ha già fatto ricorso al terzo grado di giudizio, la Cassazione. Non c'è stato un accordo tra i due paesi europei e dunque ci sono due processi paralleli. In assenza, per il momento, dell'imputato, Il ceceno è latitante da luglio 2022: all'epoca doveva presentarsi a Girona per l'udienza di carcerazione, ma fuggì. Dopo 4 anni di carcerazione preventiva, il massimo previsto in Spagna, alle porte dell'udienza di primo grado in Spagna scappò.