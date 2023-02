Cadde dall'altalena nel dirupo, tutti assolti per la morte di una 22enne

La tragedia di Sofia Salomoni, 22enne morta il 28 gennaio 2018 dopo essere precipitata da un'altalena in un dirupo in una tenuta a Vicchio, nel Mugello, non vede condannati nel processo per omicidio colposo. Erano 4 gli imputati: il proprietario del terreno, il figlio che aveva montato l'altalena e 2 operatori del 118. La procura contestava agli ultimi due la mancata chiamata dell'elisoccorso. Il gip Antonio Pezzuti ha assolto il processo in rito abbreviato. La famiglia era già stata risarcita dall'Asl.