Post su Schlein, la condanna di Empoli in Azione: "Non esprimono goliardia né satira"

"Come partito politico Empoli in Azione condanniamo i post pubblicati sui profili social del Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e del Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, riguardanti la nuova segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Come partito politico siamo seriamente preoccupati per questi due episodi social che avvengono peraltro a pochi giorni dalla pubblicazione di un volantino omofobo distribuito a Lajatico da parte di Forza Nuova, e che recitava "Lajatico ha bisogno di figli non di omosessuali". Questo sta accadendo nella nostra Toscana" Così in una nota Luca Ferrara, Empoli in Azione.

"Questo sta accadendo in una regione che ha conosciuto la strage di Sant’Anna di Stazzema, l’eccidio del Padule di Fucecchio, la deportazione di circa 700 ebrei di cui solo il dieci per cento fece ritorno, e tante altre stragi ed eventi drammatici. Questi post non esprimono né "goliardia" né "satira", ma sono espressione chiara e netta di concetti razzisti e sessisti che ricordano gli articoli e le vignette che venivano pubblicati sulla rivista Difesa della Razza, giornale diretto da Telesio Interlandi e che aveva come redattore Giorgio Almirante, il quale nella prima repubblica fu segretario del Movimento Sociale Italiano.

Riteniamo che chi ricopre cariche istituzionali dovrebbe mantenere sempre comportamenti coerenti con la carica conferitagli - conclude Luca Ferrara - comportamenti che rispecchino e siano coerenti con i valori espressi dalla nostra Costituzione. Anche in ambiente virtuale, una certa sobrietà ed una maggiore educazione, forse, non guasterebbero".