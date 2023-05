Terzo anno a Firenze per Tm Wagen, grande festa in via Gioberti

Non c’è due senza tre. Giovedì 25 maggio il Gruppo TM Wagen, una delle più importanti realtà del settore automotive della Toscana, ha festeggiato il terzo anniversario dello ‘sbarco’ a Firenze. Una serata in grande stile, organizzata in collaborazione con il Quartiere 2, Confcommercio e Le Cento botteghe di via Gioberti, e con il sostegno di Radio Bruno.

Armando Guri e Sentilian Hila

Nella ‘Notte bianca in via Gioberti’, infatti, i titolari e fondatori del Gruppo TM Wagen, Armando Guri e Sentilian Hila hanno spento le candeline della maxi torta insieme a tutto il management, a dipendenti e collaboratori, nonché alle tantissime persone presenti all’evento.

Una serata di festa, iniziata alle 20 e che ha offerto l’occasione non solo guardare indietro con orgoglio al percorso finora compiuto, ma anche di immaginare il cammino futuro, insieme a tutti coloro che, in un modo o nell’altro hanno incrociato la loro strada con Armando e Sentilian.

“Il terzo anniversario della presenza del Tm Wagen a Firenze è una gioia per noi – ha affermato Fabio Lenzi, direttore generale del Gruppo Tm Wagen – perché questo è un gruppo giovane ma che di strada ne ha percorsa già molta. Partiti da un garage di Pistoia 13 anni fa, nel maggio del 2020 Armando Guri e Sentilian Hila, poco più che ventenni, hanno aperto la filiale del Gruppo Tm Wagen nel capoluogo toscano, non facendosi scoraggiare dalla pandemia e acquisendo una concessionaria Suzuki. Da lì in poi il nostro percorso è proseguito acquisendo nuove aziende motociclistiche come la Bmw Motorrad. Siamo un gruppo giovane e molto dinamico, con un unico ma fondamentale segreto: mettiamo al centro le persone: che siano i nostri collaboratori (per noi non sono semplicemente dipendenti!) o i nostri clienti”.

Il successo di Tm Wagen è testimoniato dalla costante crescita nel corso degli anni, che ha accresciuto fatturato e risorse umane: “Nel 2010 siamo partiti in cinque; quando abbiamo acquisito Firenze nel 2020, solo il capoluogo contava 25 collaboratori. Oggi la città di Firenze ne ha 60 e il gruppo vanta 115 collaboratori impiegati nelle varie filiali della Toscana”.

Lo sguardo non può che volgersi al futuro e il 2023 presenta già un’importante novità. Oltre ai punti vendita di Pistoia, Prato, Empoli e Firenze, Tm Wagen ha acquisito una prestigiosa concessionaria nella zona di Arezzo, con marchio Land Rover e Jaguar.

“La nostra strada non si ferma qui. Tm Wagen è una realtà in evoluzione, sempre attenta a scoprire nuove realtà e possibilità di sviluppo, non solo nel campo dell’automotive” assicura Lenzi.

Non a caso, Armando e Sentilian non si sono mai risparmiati per diventare parte integrante di Firenze: dalla presenza come main sponsor al Villaggio di Natale alla Fortezza, al supporto allo sport cittadino e a quelle realtà che rappresentano un’eccellenza come il Meyer.

“Tornare a festeggiare in un evento importante come questo ci rende estremamente orgogliosi" hanno affermato i due titolari al momento del taglio della torta.