Cosa fare nel primo weekend d'estate

Ultimo fine settimana di giugno, primo fine settimana d'estate. E quindi, che si fa? Andiamo a vedere gli appuntamenti per il weekend del 24 e 25 giugno.

Certaldo. Cristina D'Avena e gli Eiffel 65 per Certaldo in Fermento, quarta edizione.

Empoli. Ecco la festa dedicata alla birra con grandi ospiti.

Empoli. Memorial Sanseverino, a Empoli appuntamento con la grande boxe.

Vinci. Per le vie vinciane si terrà una manifestazione motoristica non competitiva organizzata dal Team Giacomelli G.S. Corse e Auto Storiche.

Empoli. Domenica 25 giugno 2023, alle ore 15 alla casa del popolo di Cortenuova, si terrà la Festa del pensionato a cura dello Spi Cgil Empolese "Bruno Trentin" e dell'Auser Empoli Filo d'Argento.

San Miniato. Nero d'Estate, a San Miniato un weekend al gusto di tartufo.

Lajatico. Un pomeriggio all'aria aperta, a spasso con i cani dell'Associazione Amici Animali a 4 Zampe Onlus. La data da segnare in calendario è per questo sabato 24 giugno, dalle 16.30.

Barberino Tavarnelle. Tignano Festival ritorna con 8 appuntamenti su ambiente, cultura e musica.

Santa Croce sull'Arno. Una domenica di eventi a Staffoli, ecco il programma.

San Miniato. Palio del Cuoio, tornano le gare dei caratellisti più veloci di Ponte a Egola.