Creature fantastiche, spettacoli ma anche mostre e shopping: ricco menù questo weekend

Elfi e personaggi delle saghe più amate invadono Vinci e ancora tanto teatro, concerti, mostre d'arte e archeologia in notturna. Ecco qualche idea per trascorrere all'aria aperta questo weekend di luglio, dal 20 al 23.

Vinci. La città del Genio si appresta ad essere nuovamente invasa elfi, hobbit e creature fantastiche. La Festa dell’Unicorno 2023 scalda i motori e l'attesa per la manifestazione fantasy più grande d’Italia sta per essere ripagata con un programma ricco di novità, composto da oltre 100 eventi giornalieri che si dislocheranno nelle otto aree tematiche nel quale verrà diviso il centro storico. I giorni da segnare in agenda sono il 21-22-23 luglio dalle ore 10.00 alle 24.00 - Qui i dettagli.

Empoli. Giovedì sera alle 21.30 il Torrione di Santa Brigida ospiterà l’attore Andrea Pennacchi con Una piccola Odissea. Lo spettacolo si ispira all’Odissea di Ulisse, definita "un racconto di racconti". Proprio il suo essere costruita mirabilmente per la lettura, però, la rende difficile da raccontare a teatro. Pennacchi ne restituisce il sapore di racconto orale con una versione a più voci, che dia il giusto peso anche alla ricca componente femminile e al ritorno vero e proprio. Pennacchi, conosciuto dal grande pubblico grazie anche ai monologhi del suo controverso personaggio Pojana, ha recentemente ricevuto a Napoli il Nastro d’Argento come migliore attore non protagonista per la serie di Netflix "Tutto chiede salvezza". Il programma del Paese dei raccontatori propone sempre giovedì, alle 21.30 ai giardini del Largo della Resistenza, l’ultimo appuntamento con gli spettacoli per le famiglie con Florian Metateatro che mette in scena Il mio amico è un asino. Ingresso libero.

Montaione. Continuano i concerti di Classica, la rassegna musicale estiva organizzata dai Comuni di Gambassi Terme e Montaione in collaborazione con la Fondazione ORT (Orchestra Regionale della Toscana) alla Gerusalemme di San Vivaldo. Domenica 23 luglio l'ultimo appuntamento in programma, con il concerto Mozart vs Webern del mquartetto d'archi e clarinetto Claro Quintet, che eseguirà il “Langsamer Satz” di Anton Webern, il Quintetto per clarinetto e archi (K.581) di W. A. Mozart e lo “Sholem - Alekhem” di Béla Kovács. Le esibizioni si svolgeranno alla piccola Gerusalemme toscana, presso la Cappella “La Fuga in Egitto”. Il concerto inizia alle ore 18.00 ed è ad ingresso gratuito, ha una durata di 50 minuti circa e non è previsto intervallo.

Certaldo. Torna sul Belvedere Ernesto Calindri di Certaldo alto "Bollicine sul Belvedere", a cura dell'associazione Centro storico Certaldo alto e del Comune di Certaldo, in collaborazione con l'associazione italiana sommelier Toscana. Si terrà venerdì 21 luglio 2023, dalle 21.00 fino a mezzanotte. I partecipanti riceveranno all'ingresso un calice per gli spumanti e uno per i vini rossi e potranno quindi passare da un banco all'altro per degustare i vari tipi di vino.

San Miniato. Da "I bambini fanno ooh" a "Vorrei avere il becco". Due delle canzoni di Povia che, questo weekend, sarà in concerto nel territorio di San Miniato. L'appuntamento con la musica del cantautore, vincitore del Festival di Sanremo nel 2006, è per venerdì 21 luglio a Cigoli, di fronte alla chiesa della frazione. L'inizio dello spettacolo, a ingresso libero, è alle 21.30.

Pisa. L'estate di Tirrenia spicca il volo venerdì 21 luglio con la Notte Blu, appuntamento giunto all'11esima edizione e organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa. In programma musica live e shopping sotto le stelle nelle zone di piazza Belvedere e l'area di Ciclilandia, con un' anteprima dalle 18: il Mercato straordinario a cura di Fiva Confommercio Pisa in piazza Belvedere e via dei Fiori.

Lajatico. L’appuntamento italiano con Corona Sunsets Festival World Tour arriva il 22 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico (PI): oltre 10 ore di musica, food corner, attenzione all’ambiente e tante attività di intrattenimento. Sul palco si avvicenderanno artisti nazionali e internazionali: gli headliner della serata saranno i Subsonica e, oltre alla band torinese, si vivranno on stage le vibes di Lost Frequencies (DJ set), Francesca Michielin cantautrice e polistrumentista, Venerus talentuoso cantautore ed eclettica anima libera, Planet Funk la band italiana famosa in tutto il mondo, The Zen Circus con il loro sound rock cantautorale, Kety Fusco arpista toscana che ha conquistato il mondo e Bobo Rondelli appassionato cantautore livornese. Sul palco ci sarà anche Ylenia, speaker di Radio 105, la radio ufficiale dell’appuntamento italiano di Corona Sunsets Festival World Tour.

Castellina Marittima. Una novità teatro dedicata a Garibaldi al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2023, XXVI Atto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Sabato 22 luglio 2023 alle 21,30 nella Terrazza dell’Ecomuseo a Castellina Marittima (Pisa), Via Fratelli Rosselli, Guascone Teatro presenta “Garibaldi su una gamba”, di Manfredi Rutelli e di e con Andrea Kaemmerle che lo interpreta. Ingresso Euro 8,00. Tutto ciò che sarà detto su Garibaldi dal palco è vero, "non abbiate paura però di cadere in una noiosa lezioncina di storia" spiegano gli autori. "Garibaldi sputa fuoco ed energia dal palco come un forsennato e vi porterà con lui in giro per terre ed avventure mai raccontate. Riderete, vi commuoverete, cambierete opinione su qualche passaggio della storia ed in genere passerete una serata in compagnia dell’eroe che avete incontrato solo sopra un piedistallo nelle piazze di Italia".

Lucca. Sempre in tema concerti, questo fine settimana al Lucca Summer Festival arrivano i Blur. L'atteso concerto del gruppo musicale britannico è per sabato 22 luglio, sugli spalti delle Mura.

Altopascio. - Nuova settimana del Luglio Altopascese. Tra gli appuntamenti, giovedì 20 alle 21.15 in piazza Ricasoli, l'Altopascio Stand Up Comedy Festival - Si fa per ridere!, in collaborazione con Musicastrada. A chiudere la rassegna sarà Francesco De Carlo con il suo “Limbo”, un monologo tra stand up comedy e storytelling. Grande attesa poi per il fine settimana: tra venerdì, sabato e domenica, infatti, Altopascio si trasformerà tra Notte Blu (venerdì 21), Mathildis, la Festa medievale (sabato 22) e nel ritmo di The Black Blues Brothers (domenica 23). Sempre domenica, a Spianate, ci sarà la Festa spianatina, tra musica, cibo, artisti itineranti e tanto divertimento.

- Banksy or not Banksy? Ad Altopascio approda il Il progetto inedito che si presenta come una mostra-gioco, con una serie di opere realizzate da Banksy e Not Banksy. A questi si aggiungono lavori di altri artisti che a più riprese hanno lavorato direttamente a fianco di Banksy, o che a lui si sono ispirati. Fino al 20 ottobre la mostra, fresca d'inaugurazione, troverà casa con le sue 31 opere esposte nella Sala Peregrinatio di piazza Ospitalieri.

Firenze. - Nel Castello di Poppi, che insieme al monastero di Camaldoli e a Villa Bocci di Soci tra il 1940 e il 1944 divenne straordinaria roccaforte di protezione per le opere d’arte, si tiene, dal 20 luglio al 28 gennaio 2024 la mostra Michelangelo rapito - Capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino. L’evento, inserito nel programma degli Uffizi Diffusi, racconta la tormentata storia del salvataggio di centinaia di sculture e dipinti tra i più famosi al mondo, ed allo stesso tempo offre anche l’opportunità di un’esperienza di arte immersiva, perché le immagini in alta definizione di quelle stesse opere, compreso il Fauno perduto, tornano in via eccezionale all’interno del castello.

- Il Festival Internazionale 'Italian Brass Week' giunge alla sua ventiquattresima edizione e si svolgerà a Firenze, dal 23 al 28 luglio 2023. La direzione artistica è curata dal M° Luca Benucci, primo corno dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, docente della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole onlus. Il titolo dell'edizione 2023 è L'Amor che move il Sole e l'altre Stelle. Luci cosmiche dall'Universo in Brass [Love that moves the Sun and other Stars. Cosmic light of the Universe in Brass], ed è dedicato a Dante, all'ultimo verso del Paradiso della Commedia del Sommo Poeta, all'Amore che unisce le Stars internazionali del Mondo degli Ottoni, in nome della Musica - Qui gli artisti e il programma 2023.

- Quanto ne sanno gli adulti sul tema della sicurezza sui social? Meta annuncia "Mammadimeta", la collaborazione con Mammadimerda volta a sensibilizzare i genitori sull'importanza di un utilizzo responsabile dei social da parte dei loro figli adolescenti. Mammadimeta si inserisce all’interno del tour estivo "Uno Spettacolo Esecrabile al Sole" del duo Mammadimerda, composto da Sarah Malnerich e Francesca Fiore, che il prossimo 24 luglio arriverà a Firenze, sul palcoscenico de La Limonaia di Villa Strozzi. Dopo il successo del tour primaverile, le due autrici tornano nei teatri d’Italia in un’operazione di satira sociale nello stile comico e dissacrante che le contraddistingue:la performance condurrà gli spettatori in una riflessione sulle tematiche più discusse dei giorni nostri, dalla condizione femminile al tema del gender pay gap. Per la prima volta le autrici aggiungono allo show anche un ulteriore spunto di riflessione, quello del ruolo di genitori e figli quando si tratta di digitale.

Piombino. Weekend ricco di appuntamenti nei parchi e musei della Val di Cornia. Sabato 22 luglio torna al Parco archeologico di Baratti e Populonia l’appuntamento con “Suggestioni notturne”, apertura serale con visita guidata alla Necropoli di San Cerbone e ingresso nella monumentale Tomba dei Carri. Partenze alle ore 21:00 e ore 22:00. Sempre sabato dalle ore 18:00, AperiLive: appuntamento musicale nel Parco costiero della Sterpaia, presso Ziva Beach Bar in Località il Pino, con Dj Oglio. nInoltre, ogni venerdì e domenica, al Centro di Archeologia Sperimentale del Parco archeologico di Baratti e Populonia, è possibile partecipare alle attività “L’archeologia nelle tue mani”, laboratori per trascorrere un piacevole pomeriggio con tutta la famiglia, all’insegna dell’archeologia. Le attività hanno inizio alle ore 15:30 e ore 17:00.

San Marcello Piteglio. Calamecca dedica una mostra alla scrittrice pistoiese Iva Perugi Gonfiantini in arte Maya. Attiva in città come promotrice di cultura e in ambito civile, nota a livello nazionale per la sua produzione letteraria, Maya scelse come luogo del cuore il borgo di Calamecca. La mostra, visitabile dal 22 luglio al 10 settembre il sabato e la domenica in orario 10-12 e 16-18 e gli altri giorni su prenotazione, si snoda tra la sede della Pro Loco, l’antico lavatoio paesano e villa Maya, ancora oggi di proprietà degli eredi della scrittrice: raccoglie versi poetici – tra cui quello in cui è spiegata la scelta del suo pseudonimo artistico, romanzi di successo degli anni Venti e Trenta, corrispondenze epistolari con importanti personaggi della cultura dell’epoca (come Ada Negri e Grazia Deledda), attestati, riconoscimenti, ma anche fotografie e materiale familiare. La documentazione comprende anche la collezione di piante aromatiche e medicinali che Maya raccoglieva d’estate nelle selve e nei boschi circostanti Calamecca.