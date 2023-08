Elezioni 2024, Baldi (M5S): "Non vedo alleanza con il Pd, strada spianata con Buongiorno Empoli ma è da vedere"

Continuiamo con le interviste in merito alla scadenza elettorale del 2024 per il rinnovo di sindaci e consigli comunali nell'Empolese Valdelsa parlando con il Movimento 5 Stelle. A interfacciarsi con gonews.it è Anna Baldi, consigliera comunale e capogruppo del Movimento a Empoli. Con lei tante riflessioni sulla situazione empolese ma pure sui temi cari al Movimento e sulla strategia per le prossime comunali, tra 'amici vicini' e rivali lontani.

Baldi, cosa bolle in pentola in vista dell'appuntamento elettorale? Ci sono stati incontri con altre forze politiche?

Abbiamo già iniziato a parlare del 2024 e a vedere come organizzarci. Ci hanno contattato svariate forze politiche, ci precludiamo il dialogo solo con pochi, anche solo per cortesia andiamo a sentire cosa ci propongono. Per il momento si tratta solo di ascolto, se non c'è un incontro sui temi che siano correttamente supportati, non tanto per fare.

C'è stato un dialogo più ravvicinato?

Solo con il centrosinistra. Parlo anche con partiti a me veramente lontani, se mi chiamassero da destra ci andrei, ma l'eventualità di un'alleanza con destra mi fa pensare che sia una perdita di tempo per tutti e due.

E come sta andando?

Tutto va in base ai temi. Noi da sempre non abbiamo innalzato una bandiera ideologica, come il Pd in questi anni che ha avversato il reddito di cittadinanza e solo ora ha avuto una timidissima uscita solo perché c'è la destra in governo. L'ho detto in consiglio comunale: ci viene rifiutato tanto solo perché la proposta viene da noi, anche se noi abbiamo votato in coscienza. Se ci sono proposte che approviamo, anche se ce lo propone Fdi, il partito a me più lontano, noi votiamo a favore.

A proposito di preclusione, Empoli in Azione ha detto già che non vorrà un'alleanza con voi

Ho letto l'intervista, anche io volevo dire "dormi tranquillo". Con Azione non mi ci metto nemmeno a sedere.

Il percorso del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Empoli ha avuto una 'risalita' con il lavoro su temi come quello degli alberi, poi si è passati al keu e al gassificatore. Come vedi questi movimenti di cittadini che si sono creati e pensa che alcuni di loro possano candidarsi?

Come M5S noi lavoriamo sotto traccia, sul tema degli alberi di viale IV Novembre non sono mai uscita dicendo che la cosa è venuta fuori anche grazie a me, non ci interessa questo riconoscimento. Lavoriamo sotto traccia per non mandare tutto all'aria, poi usciamo al momento giusto. Da Trasparenza per Empoli lo sanno chi ha lavorato e chi no. C'è stata avversione sin dall'inizio, ora ho visto invertire la tendenza e ho avuto anche attestati di stima. Non per me, ma per tutti gli attivisti che si fanno un mazzo così e lavorano zitti nell'ombra. Abbiamo portato avanti iniziative con Andrea Quartini in Parlamento e con Silvia Noferi e Irene Galletti in Parlamento.

Da Sinistra Italiana è arrivata una 'punzecchiatura' sul fatto che non vi decidete sul fatto di rimanere il partito di Grillo, quindi più movimentista, o quello di Conte, uomo di governo e rispettato sulla scena politica.

Non ci chiamiamo movimento a caso, siamo arrivati tanti anni fa da cittadini ad avere oltre il 20% nelle prime elezioni. Siamo arrivati anche impreparati, è ovvio, ma ora si vede chiaramente la nostra evoluzione. A tutti piacerebbe rimanere da soli e presentarsi da soli, bisogna vedere le necessità della città e chi ci viene incontro. Verremmo incontro a una lista civica, i partiti ci sono sempre piaciuti il giusto. Però magari ci presentiamo da soli.

Nei comuni più piccoli c'è la possibilità di fare un'alleanza con altre liste sotto un unico nome e simbolo?

Il Movimento si presenterà sempre come Movimento, al massimo faremo un'unione con una lista civica, ma non l'ammucchiata con 7-8 partiti. Se necessario faremo un accordo con persone fidate con cui abbiamo lavorato. Dovremo fare un elenco di punti su cui non transigiamo.

E se ci fosse un accordo con il centrosinistra, chi farebbe il candidato sindaco?

Per ora è molto acerbo parlare di candidato sindaco, non appoggeremmo sicuramente persone della loro lista. Siccome veniamo cercati, chiariamo le cose, se mi cerchi stai alle nostre regole.

Rimaniamo su questo tema. Sinistra Italiana dice di star lavorando a un'alleanza ampia assieme al resto del centrosinistra, a partire dal Pd.

Non auspichiamo un'accozzaglia con partiti e partitini, sono più portata a condividere un'esperienza già iniziata. Per esempio con Buongiorno Empoli c'è stato un lavoro insieme su raddoppio di Granaiolo, multiutility, keu, gassificatore, abbiamo presentato diversi atti insieme. C'è più la strada spianata. Sul regolamento per il referendum comunale avevamo cominciato a lavorarci nel 2019, poi adesso siamo ritornati sul tema. Se ci fosse modo di fare una presentazione a due con loro, avremmo strada spianata. Anche lì è tutto da vedere. Abbiamo affrontato temi enormi e impattanti, ma non ci possiamo basare solo su questo.

Dov'è più presente al momento il M5S nell'Empolese Valdelsa? Riuscirete a esserci in tutti i Comuni per le prossime elezioni?

Siamo presenti ovunque, dove eravamo meno presenti in zone lontane come la Valdelsa abbiamo anche Andrea Quartini che è di Gambassi. Abbiamo formato un gruppo territoriale dell'Empolese Valdelsa per lavorare più unitamente. Abbiamo tante cose che condividono minimo due comuni. Siamo presenti dappertutto e non ci spaventa presentarci da soli.

Il Movimento esce da un'esperienza di governo di 5 anni, siete stati in realtà molto grandi anche con sindaci e giunte, però in queste parole sento che non sarebbe essenziale riuscire ad arrivare al governo della città...

C'è un ragionamento da fare: se non sei ai posti di comando, puoi brontolare quanto vuoi ma non ti passano le cose. E' molto limitante essere all'opposizione, quando siamo arrivati al governo nel 2018 ci siamo scontrati con questo. Vorremmo arrivare a quella poltrona a Empoli, ma non per quello stipendio, ma per cambiare le cose. In 4 anni ho presentato proposte interessanti, come la macchina mangiaplastica, l'hanno messa al centro commerciale e nemmeno mi hanno detto nulla. E dire che fanno un'inaugurazione per qualsiasi cosa. Il 21 novembre come M5S facciamo la Festa dell'albero in tutti i comuni e piantiamo alberi con vivai associati, lo fanno anche sindaci di altri comuni. Quando ho presentato l'iniziativa due volte a Empoli, mi è stato detto di no, non andiamo con le bandiere. Poi l'hanno fatta per conto proprio con vice sindaco e assessore all'ambiente per circoli. Ti rimane amaro in bocca perché ti batti per tante cose.

Quali sono i temi che porterete nella prossima campagna elettorale in zona?

Ci batteremo per il consumo del suolo, a Empoli c'è stato un greenwashing falsissimo con piantumazioni di alberi poi diventati secchi. Sul patto del verde abbiamo votato a favore, ma non siamo convinti al 100%. Vai a vedere poi che per Empoli Città dei Balocchi hanno lanciato i palloncini per aria. Non è gente con un animo verde. Nella variante urbanistica, alcuni pezzettini di verde al Terrafino e a Carraia li hanno voluto rendere edificabili, ma che noia vi davano? Per il resto dei temi abbiamo le Stelle del Movimento, sono il nostro faro che ci guidano, non si può transigere.

Pensa di ricandidarsi, in lista se non come candidato sindaco?

Io sono a disposizione. Una cosa è certa: non lascerò mai il Movimento per altre forze politiche.

Pd e Sinistra Italiana dicono che nel 2024 può iniziare un nuovo corso. Come vedi il blocco di centrosinistra alle prossime elezioni?

Un nuovo corso a Empoli non lo vedo, se analizzo la giunta solo Ponzo Pellegrini e Biuzzi sono al secondo mandato, gli altri potrebbero essere riconfermati, non vedo il nuovo corso solo perché si cambia sindaco. Non vedo un'alleanza con il Pd. Ci possono andare a parlare ma è tempo perso. Ci si potrebbe avvicinare se loro tornano indietro su multiutility, se si iscrivono veramente come parte civile per la questione keu, se vengono fatti altri atti e non solo una letterina per non fare il gassificatore, e se si blocca il raddoppio ferroviario a Granaiolo. Anche se ne lasciassero solo uno di questi temi fuori, per noi è no.

E sui candidati? Si fanno i nomi di Alessio Mantellassi e Fabio Barsottini

Mantellassi e Barsottini non saranno i miei sindaci, né della mia coalizione.

Elia Billero