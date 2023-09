Violenze in piazza a Castelfiorentino, denunciato 22enne armato

I fatti di Castelfiorentino di ieri pomeriggio, dove ci sono stati fatti di violenza in pieno giorno in piazza Gramsci che hanno causato tre feriti, hanno portato alla denuncia di un 22enne albanese per porto abusivo d'armi e oltraggio a pubblico ufficiale. A fronteggiarsi inizialmente erano stati il ventenne, risultato 'armato' di un coltello di 30 cm, una catena e un paio di forbici, contro un pakistano. L'uomo è stato denunciato per oltraggio perché dopo l'intervento dei carabinieri della stazione di Castelfiorentino ha cominciato a insultare i militari. Ad assistere e a partecipare alla scena sono arrivati fino in 10, senza che però venissero emessi altri provvedimenti da parte delle forze dell'ordine.

Il commento del sindaco Alessio Falorni

In relazione a questo articolo, il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni commenta la situazione su Facebook: "La persona albanese individuata come armata è la stessa cui abbiamo dovuto la quasi totalità dei problemi avvenuti alla stazione di recente e che hanno visto anche il mio intervento, nonché della minaccia con coltello fatta al mio assessore Simone Bruchi durante lo Street Food dell’anno scorso.

Nonostante i provvedimenti che leggete, anche in questo articolo, questa persona continua a permanere nell’area Stazione a suo piacimento, e questo avverrà fino a un provvedimento di arresto che al momento non è mai stato emanato dall’autorità giudiziaria".

Poi Falorni entra nella questione politica: "Personalmente accetto ogni critica, ma ritengo inutile che i cittadini continuino a sollecitare a me o alle Forze dell’Ordine “maggiore presenza” o “interventi”, quando il problema è rappresentato solo e unicamente dal fatto che non si arrestano e si incarcerano questi personaggi, rendendoli quindi incapaci di far danno.

In un altro Paese diverso dall’Italia, mi risulta che non sarebbe permesso a una persona di continuare impunemente a andarsene in giro avendo fatto ciò che ha fatto lui. Tuttavia, mi pare che nessuno a livello nazionale intervenga su questo aspetto. Nemmeno il governo di destra estrema attuale, che si è fatto eleggere esattamente sulla base delle promesse fatte su questo tema".