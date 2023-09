Minori e violenze sessuali, come affrontare il tema? Il sondaggio di gonews

È un periodo in cui sui media si leggono molti casi di violenze sessuali. Le reazioni di alcuni volti noti hanno suscitato polemiche, non ultima quella del giornalista Giambruno. La sindaca empolese Brenda Barnini ha annunciato un progetto di educazione sessuale rivolto a scuole e non solo, come reazione a un periodo molto difficile. La Lega ha replicato con le sue proposte, specificando come anche il ministro dell'Istruzione Valditara si sia già mosso in questa direzione.

Il sondaggio di gonews di questa settimana verte proprio su questo tema. Minori e violenze sessuali, come affrontare la questione?

Le possibili risposte sono tre: Sanzioni più pesanti; Progetti di prevenzione nelle scuole; Sensibilizzazione con le famiglie.

C'è tempo per votare fino a giovedì 14 settembre. Trovate il nuovo sondaggio nella colonna destra in home page.