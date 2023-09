Microcriminalità in centro, Castelfiorentino chiama la vigilanza privata armata

Sicurezza, il Comune di Castelfiorentino vara un piano per rafforzare l’attività di presidio nelle zone “calde” del centro cittadino. E ha già avviato la procedura di affidamento per un servizio privato di vigilanza con piantonamento dinamico armato, che sarà svolto sia di giorno che di notte (in orari che saranno decisi dal Comune stesso), in un rapporto di collaborazione con le forze dell’ordine, le associazioni e i cittadini.

Il servizio di vigilanza e sorveglianza armata si svolgerà prevalentemente nel centro storico basso, individuato nelle seguenti vie: Via Ridolfi e via della Costituente (Stazione ferroviaria), Piazza Gramsci e area del Leccio, Piazza Cavour, via Palestro, via Testaferrata, via Garibaldi, Corso Matteotti, via Bovio, ponte Falcone Borsellino, via Duca d’Aosta, senza escluderne altre dove ne fosse ravvisata la necessità

Ampi e dettagliati i compiti che il servizio privato di sorveglianza è chiamato ad espletare. Tra questi figurano, in particolare: la vigilanza affinché non siano effettuati danneggiamenti, atti di sabotaggio, furti e deturpazioni degli stabili, beni o aree da tutelare, nonché “il rilievo di fatti, indizi, situazioni che ravvisino la potenziale compromissione del livello di sicurezza delle aree, nonché eventuali ipotesi di reato”; la prevenzione per il rispetto della legalità e l’intercettazione e prevenzione dei fenomeni di degrado; “l’allontanamento dagli stabili di persone estranee agli stessi” e la “messa sotto controllo di comportamenti impropri nonché l’intervento in caso di reato e la segnalazione immediata alle forze dell’ordine” .

L’Amministrazione Comunale ha inoltre intenzione di coinvolgere le principali associazioni di Castelfiorentino in questa azione di presidio del territorio, invitando i cittadini a fare altrettanto. Infine, il Comune sostiene un’iniziativa dei commercianti che nei prossimi giorni invieranno una lettera al Prefetto di Firenze per sottolineare alcune problematiche della sicurezza in centro e richiedere una maggior presenza da parte delle forze dell’ordine.

“Negli ultimi mesi – ha osservato il sindaco, Alessio Falorni – si sono verificati diversi episodi in alcune zone del centro storico basso, in particolare nell’area che insiste sulla Stazione Ferroviaria, che hanno creato forte motivo di preoccupazione per i cittadini, i commercianti e quanti vi transitano per turismo o per lavoro. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire spesso, per dirimere liti anche gravi e porre in stato di arresto certi individui, a noi noti da tempo, quando ne ricorrevano i presupposti. Per questo, dopo aver chiesto più volte al Prefetto una maggiore presenza da parte di Carabinieri e Polizia, abbiamo ritenuto opportuno rafforzare l’attività di presidio nelle zone sensibili organizzando un servizio di vigilanza privata, con piantonamento dinamico armato, per scoraggiare i malintenzionati. Questo servizio, che diventerà operativo entro il mese di settembre, non intende sostituire ma affiancare il lavoro delle forze dell’ordine, e stringere un rapporto collaborativo con le associazioni e i cittadini, che invito a frequentare il loro paese in modo continuativo, costante, non episodico. A questo proposito, nei prossimi giorni invierò a tutte le associazioni la proposta di allestire un presidio permanente alla Stazione Ferroviaria, da gestire a turno, in modo da far capire a tutti, nessuno escluso, che Castelfiorentino è questa, non quella di qualche teppista o delinquente che con le sue azioni finisce per gettar fango sulla nostra comunità”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa