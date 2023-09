Manifestazione di cittadini a Castelfiorentino per la sicurezza in centro

Una manifestazione sulla sicurezza a Castelfiorentino, su cui i partiti non hanno messo ufficialmente il cappello ma che ha suscitato reazioni di vario tipo. Ieri alla stazione molte decine di persone si sono mobilitate da piazza Gramsci fino alla stazione ferroviaria, area del centro da tempo sotto il mirino di alcune persone che creano scompiglio e si macchiano di reati.

Per l'organizzatore Vincenzo Tricarico, ex consigliere comunale di opposizione ma da 5 anni senza incarichi politici, erano presenti almeno 200 persone, in quella che è stata definita una risposta della cittadinanza stanca di questi episodi di microcriminalità. A seguire alcuni si sono recati alla Festa della Birra per rimarcare il fatto che un evento non esclude l'altro e che Castelfiorentino deve essere vissuta in modo civile sia nel centro che nel luogo degli eventi.

Gli organizzatori hanno lamentato l'assenza di politici e di membri dell'amministrazione comunale. In un commento su Facebook il sindaco Alessio Falorni ha spiegato: "Non è stata concordata con me e avevo un precedente impegno che non potevo assolutamente disdire. Sono a disposizione di chiunque abbia voglia di condividere queste idee. In ogni momento, non solo stasera". La giunta Falorni negli scorsi giorni ha annunciato l'istituzione di un servizio di vigilanza privata armata nell'area della stazione e non solo.