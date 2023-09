Omicidio di Sasso Pisano, 5 arresti: sicari assoldati per vendetta

Sono state arrestati 5 uomini, 3 italiani e 2 albanesi, per l'omicidio del 18 agosto 2022 a Sasso Pisano (Castelnuovo Val di Cecina) del 36enne Elson Kalaveri, albanese residente a Siena. I carabinieri di Pisa hanno eseguito stamani le 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere a Castelnuovo, Casoria, Napoli e Pescara. L'assassinio fu progettato come un agguato in strada, profettato da uno degli indagati per vendicare la morte del fratello, secondo il codice di consuetudini che vige tra i criminali albanesi chiamato Kanun, da cui il nome dell'operazione dei carabinieri.

Il gruppo di fuoco fu assoldato per uccidere la vittima. Attirò il 36enne nel piccolo borgo con una trappola organizzata da un connazionale del mandante, che aveva il ruolo di basista. La vittima nel 2014 fu arrestato per l'omicidio di un vicino di casa, ma la sua difesa fu quella della legittima difesa. La vendetta è giunta 8 anni dopo, con l'agguato mentre era seduto al posto del passeggero. Ci furono 15 spari frontali, tutti diretti contro di lui. Il conducente non rimase ferito ma guidò l'auto fino alla pizzeria del circolo di Sasso Pisano per cercare aiuto. I sicari erano già riusciti a scappare in auto.