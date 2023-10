Pavese a ruota libera: "Difficile Campinoti candidato del cdx, Fdi sceglierà il 50% dei candidati sindaco"

È un misto tra tattica politica e schiettezza paesana Federico Pavese, consigliere comunale a Empoli e coordinatore FdI per l'Empolese Valdelsa. Tanti i temi sul tavolo, ora che la macchina per le elezioni comunali sembra essere partita davvero.

Pavese, vi siete riuniti con la coalizione di centrodestra?

Abbiamo fatto questa estate 2-3 incontri con gli amici della Lega, i responsabili di Forza Italia sul territorio e l'Udc, c'è unità d'intenti. Saremo insieme in coalizione, visto le esperienze poco edificanti di Massa, Campi Bisenzio e Pietrasanta.

Nell'ultimo comunicato sembrate dire 'stavolta tocca a noi scegliere il candidato sindaco su Empoli'

Non è che tocca a noi, è che a Empoli la baracca l'abbiamo tirata avanti noi perché abbiamo organizzazione, esperienza a livello consiliare., una crescita totale parallela a quella dei consensi. Siamo il gruppo più grosso dell'opposizione, abbiamo una classe dirigente spendibile per le candidature. Poi ci saranno equilibri tra i vari partiti, riunioni provinciali e regionali. Ma tutto questo va nella trattativa.

C'è una sorta di divisione equa dei candidati sindaco nei comuni dell'Empolese Valdelsa tra voi partiti del centrodestra?

Io ho nomi spendibili anche a Castelfiorentino, ma la prima mossa la deve fare la Lega, per rispetto verso chi è presente anche in Consiglio comunale e sul territorio. Abbiamo nomi spendibili in tutti i comuni come Fratelli d'Italia, anche dove eravamo meno forti un tempo. Ma c'è la questione degli equilibri. Penso che per noi ci sarà il 50% delle scelte e il 50% agli altri alleati.

Che ruolo avrà lei nelle elezioni? Si presenterà nelle liste?

Non ho grossi stimoli a candidarmi a Montelupo ed Empoli, qualcuno non è di tutte le stagioni, riferito a me. Ci sto pensando, sono un mediano, ho portato acqua al mulino del centrodestra, dipende a chi devo portare acqua stavolta.

Andiamo a Fucecchio. Siete andati avanti con il vostro candidato Vittorio Picchianti, in appoggio a Forza Italia. È stata una scelta giusta, considerato che Marco Cordone ha ribadito il suo nome per lo stesso ruolo ad agosto?

Picchianti ha fatto bene a far uscire la sua candidatura che va oltre il partito ed è appoggiata da Forza Italia, partito presente a Fucecchio con percentuali rispettabili. Conosco Picchianti dal 2018, è un ragazzo che è cresciuto politicamente, si è candidato alle Regionali, sta facendo bene a livello di circolo territoriale, è ben voluto dagli alleati, ritengo giusto che il suo nome sia venuto fuori. Mi auspico che ci sia una candidatura unitaria, noi convergiamo verso Picchianti. È uno che abita e vive a Fucecchio tutti i giorni.

Nell'intervista a Picchielli della Lega è saltato fuori il nome di Simone Campinoti, imprenditore che sembra essere della partita. Che ne pensa?

Ho avuto un rapporto politico, ma ci sono questioni non indifferenti che ci dividono. Avevamo una posizione diversa nel 2014 sull'impianto della Colorobbia, quando in quel momento era a capo della Confindustria locale lui aveva posizioni diverse. Quando si candidò per Italia Viva alle Regionali non aveva lasciato la presidenza Asev, lo fece subito dopo. Per il resto, abbiamo anche visioni programmatiche comuni importanti, ma se mi parlano di candidato civico non è Simone Campinoti. Ha aderito a Italia Viva, un partito vero e proprio, lui si dice legittimamente estimatore di Renzi. Possiamo fare un dialogo con Simone ma non partendo dal presupporto che sia un civico. Se riusciamo a trovare convergenze programmatiche per un percorso comunem ben venga. Però pensare che qualsiasi partito del centrodestra a Empoli possa ipotizzare che il candidato di cdx sia un candidato fuori dal cdx è abbastanza singolare. Anche se dovesse aderire a un partito di cdx all'ultimo minuto.

Ma forse in ottica di ballottaggio...

In ottica di ballottaggio va bene tutto, abbiamo dialogato anche con Azione, che ritengo più vicini a noi che al Pd a livello programmatico. Bisogna capire cosa vogliono fare. A Genova Bucci è stato eletto con consenso da Fdi ad Azione, ma nella coalizione c'era solo il listone civico. Se facciamo una civica forte (e ci stiamo già lavorando) con un apporto loro può andare.

Insomma, Simone Campinoti candidato sindaco del centrodestra mai.

La vedo difficile, può uscire una soluzione condivisa ma è difficile. Vorrebbe dire che il cdx non ha nessuno di spendibile.

Nell'Empolese Valdelsa avete avuto alle volte candidature di papi stranieri, persone del partito che andavano in territori non loro...

Nei comuni sotto i 15mila abitanti possiamo pensare a candidature civiche interessanti come presidenti dell'associazionismo, detto questo però tutto deve passare dai partiti di centrodestra.

Un giudizio su come sta gestendo la partita del candidato sindaco il Pd di Empoli

Sono ancora in alto mare, hanno un profilo governista (Barsottini) o di rappresentanza nella società civile (Mantellassi). Quella di Lorenzo C Cei per me è una candidatura ideologica. Nel Pd sono state fatte riflessioni importanti, vogliono capire chi è il migliore per intercettare l'umore degli empolesi nel 2024.

Quando scioglierete il nodo dei candidati sindaci del centrodestra? Entro fine anno?

Da qui a fine ci sarà anno rosa di nomi in tutti i comuni. Spero che a Fucecchio la macchina organizzativa sia pronta prima nonostante qualche nodo da sciogliere prima. L'ideale sarebbe massimo per gennaio partire con la campagna elettorale, la squadra e i nomi. Sarà tutto quasi formalizzato da qui a gennaio.

Elia Billero