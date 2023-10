Halloween 2023 in Toscana, gli appuntamenti della notte da brividi

"Din don", suona il campanello. Fuori dalla porta c'è "dolcetto o scherzetto?". Succede nella sera del 31 ottobre, Halloween, e in Toscana oltre a caramelle e cioccolatini casa per casa, ci sono molte iniziative per grandi e piccini.

Halloween 2023 nell'Empolese Valdelsa e Cuoio

Quaranta luoghi del terrore. Così Castelfiorentino si trasforma in una grande escape room all'aperto con "CastelloFobia" - Qui tutti i dettagli.

La Metamorfosi di Kafka a teatro. Pianoforte e recitazione al teatro di Vinci nella sera di Halloween, con Ilaria e Mattia - Qui i dettagli.

Montespertoli si colora di paura: dalle 17 alle 24.30 festa in costume tra le vie e piazze del centro con attività e giochi per tutti.

Halloween è in biblioteca a Santa Croce sull'Arno, tra paurose letture e laboratori.

A Fucecchio il primo novembre sarà una giornata di shopping e divertimento con la fiera e il mercato settimanale.

Nel resto della Toscana

I borghi per la notte più paurosa dell'anno diventano infestati ma anche pieni di spettacoli, musica live e street food. Torna in Garfagnana la tradizionale festa di Halloween a Borgo a Mozzano: si parte alle 16 con l'intrattenimento per bambini per poi proseguire la serata con creature magiche e spaventose, che arriveranno nel paese del ponte del Diavolo pronto ad illuminarsi con i fuochi d'artificio dalle 23.30. Sempre in provincia di Lucca, grande festa anche alla Villa Reale di Marlia che apre le sue porte ad Halloween Celebration Carnival: dalle 17 fino a tarda notte animazioni, tipicità gastronomiche e show per tutti i gusti. Il borgo di Lorenzana, in provincia di Pisa, diventa "I vicoli del terrore": dalle ore 18 calano le tenebre per la 13esima edizione della festa.

Dalle 18.30 Pontedera si trasforma. Tanta musica e spettacoli arrivano in tutto il centro della città: attesi in console Mario Più, Luca Pechino e la Dance anni Novanta. Si balla anche a Firenze, nello spazio Alcatraz della Stazione Leopolda con il Latteplux Festival 2023: palco tutto al femminile con le attese Shanti Celeste e l'irlandese Saoirse. In apertura la fiorentina Taja. A Cascina arriva "Carneval-Halloween", che invita tutti a mascherarsi per animare corso Matteotti: la farmacia comunale si trasforma in quella di Hogwarts tra laboratori di pozioni e lezioni di mummificazione, mentre in centro arrivano gli arcieri: questo e molto altro dalle 15 a mezzanotte. Nella vicina Vicopisano c'è "Vico Halloween" festa per bambine e bambini dalle 15 alle 20 con laboratori creativi, letture da brividi a merenda e ancora itinerari stregati alla scoperta del borgo. A Pisa, la centrale via San Francesco fino a piazza D'Ancona diventano la "Via en Rose" per un pomeriggio da brivido e divertimento per i più piccoli con "Dolcetto o Scherzetto?" tra i negozi, dalle 16 alle 20.

In Versilia Halloween fa tappa anche alla Cittadella del Carnevale di Viareggio. Dalle 15 spettacoli, animazioni per bambini e laboratori con i maestri della cartapesta, dalle 21 concerto e dj show. Al Parco di Pinocchio di Collodi, a Pescia, torna il Carnevale Gotico di Pinocchio: in programma giochi come la pentolaccia, la caccia ai fantasmi e ancora baby dance e laboratori per creare statuine a forma di zucca, pipistrello o piccolo fantasma. Si aggiungono poi le attività del Parco di Pinocchio con gli incontri con il burattino mascotte, l’ingresso al museo di giochi interattivi, i giri sulle due giostre d’epoca ancora funzionanti, lo spettacolo dei burattini e molto altro. Con l'entrata all'evento l’ingresso sarà gratuito al Natale di Pinocchio.