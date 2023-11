Maltempo Toscana, le vittime e i dispersi - Gli ultimi aggiornamenti

Il conto delle vittime

Sono tre i morti accertati per il maltempo in Toscana tra il 2 e il 3 novembre. Il primo è stato un 85enne rinvenuto a Bagnolo di Montemurlo che non era riuscito a lasciare la propria abitazione. La seconda vittima è un anziano ospite di una Rsa privata di Rosignano deceduto nel corso delle operazioni di trasferimento dei ricoverati che i vigili del fuoco stavano effettuando per l'allagamento del piano terra della struttura, situata sulla provinciale 206 al bivio di Orciano e per il pericolo che un fosso vicino all'edificio esondasse.

Come spiega il sindaco di Rosignano Marittimo, Daniele Donati, non è ancora chiaro se l'anziano sia deceduto in seguito a cause dirette all'allagamento, al momento dell'intervento dei vigili del fuoco al piano terra della residenza per anziani c'erano una ventina di centimetri d'acqua, oppure per cause naturali.

La terza vittima è una 84enne colpita da malore mentre stava spalando acqua nella sua casa a Montemurlo.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha annunciato che le vittime sono salite a 5 attorno alle 10.30 di oggi

I dispersi

Sono due i dispersi a Vinci, è stata trovata l'auto ma non gli occupanti nella notte. Dei due dispersi di Campi Bisenzio, uno di loro è stato ritrovato. Si tratta di un 72enne. I dispersi di Lamporecchio sono gli stessi di Vinci, fanno sapere in una precisazione i vigili del fuoco l'auto delle due persone è stata ritrovata nei pressi di un torrente nel territorio di Vicchio, al confine di quello di Lamporecchio.

Il punto della situazione, ore 9 del 3 novembre

Situazione Campi Bisenzio

Campi Bisenzio è al momento la zona più allagata e disastrata dal maltempo nella notte. Si parla di 800 ettari di territorio allagati, come spiega la protezione civile. I vigili del fuoco di Firenze stanno avendo il sostegno di sommozzatori, soccorritori fluviali e rinforzi da Biella, dalla Basilicata, dalla Puglia e dalla Calabria.

"Siamo a metà dell'emergenza. I dispersi sono diventati due, erano tre questa notte. La situazione è ancora molto critica, moltepersone chiedono di essere evacuate. Non riusciamo a raggiungere tutte le persone in difficoltà a causa della presenza dell'acqua", ha commentato il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri. In base a un'ordinanza comunale, tutte le attività commerciali, produttive, industriali, di somministrazione e di spettacolo del territorio rimarranno chiuse dopo le esondazioni del fiume Bisenzio e del torrente Marina.

Il resto della Toscana

Riguardo a energia elettrica risultano scollegati 6200 clienti Enel, per la telefonia circa 10.000 di Tim. Ancora, "non accessibile il Pronto soccorso a Prato. Nell'ospedale di Borgo San Lorenzo problemi in alcune aree, in via di soluzione.

Riguardo agli ospedali allagati "risolti i problemi di accesso all'ospedale di Pontedera, in via di risoluzione all'ospedale di Borgo San Lorenzo e al Pronto Soccorso di Prato".

In nottata si sono verificati anche eventi franosi di modesta entità nelle aree di campagna del comune di Pontedera nelle località Treggiaia, La Rotta e Montecastello. Scuole chiuse in tutti i comuni della Valdera.

Per i corsi d'acqua "risultano rotture - spiega stamani il presidente Giani via social - sul Bisenzio a Santa Maria a Campi, sul Marina a Villa Montalvo, sul Fosso Reale, sull'Agna a Montale, sulla Stella a Casini di Quarrata, sul Bardena e sul torrente Iolo. Livelli in calo su Ombrone Pistoiese e Bisenzio ma la situazione è ancora molta critica". Riguardo poi all'Arno, "la piena è attesa a Firenze dopo le ore 12 con un colmo di piena a cavallo del primo livello di guardia".

E per il sindaco di Prato Matteo Biffoni, "Il sopralluogo in città è stato uno shock. Una botta nello stomaco, un dolore che ti fa venire da piangere. Ma dopo una serata e una notte di devastazione ci tireremo su le maniche per pulire, sistemare e riportare alla normalità la nostra città".

A Livorno il traffico portuale è bloccato, con vento di Libeccio fino 120 km/h.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una nota spiega che "Su richiesta della protezione civile, le Forze armate sono al lavoro per portare aiuto nelle zone colpite dal maltempo. Elicotteri, mezzi terrestri, idrovore, bus ed anche i Comsubin (incursori subacquei - ndr) per attività di ricerca e soccorso. Al servizio del Paese, sempre".

Carenze d'acqua

Ecco l'elenco degli interventi di Acque Spa

• Casciana Terme Lari: mancanze d’acqua in tutto il territorio comunale ad esclusione del paese di Casciana Terme;

• Crespina Lorenzana: mancanze d’acqua a Crespina e Ceppaiano;

• Fauglia: mancanze d’acqua in tutto il territorio comunale;

• Montopoli Valdarno: mancanze d’acqua a Montopoli-capoluogo e via Pinete;

• Ponsacco: mancanze d’acqua su tutto il territorio comunale.

Valdinievole:

• Lamporecchio: mancanze d’acqua su tutto il territorio comunale.

La viabilità

Permangono le chiusure sulla A11 Firenze-Pisa, per i danni causati dall'esondazione del fiume Bisenzio, a seguito delle forti piogge, che hanno comportato la chiusura del tratto compreso tra Firenze Ovest e Pistoia verso Pisa e tra Pistoia e il bivio con l’A1 verso Firenze.

Chiuse le seguenti provinciali nella Città Metropolitana di Firenze: Sp 13, Sp 31 e Sp 36.

Da questa notte il personale del IV Tronco di Autostrade per l'Italia e della controllata Amplia sono al lavoro per ripristinare il prima possibile il tratto interessato.

Agli utenti che sono diretti verso Pisa e viceversa, si consiglia di utilizzare la strada "Fi-Pi-Li".

In Toscana è stata riaperta al traffico questa notte intorno alle ore 3:00 la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero”, chiusa per l’esondazione del fiume Serchio.

È invece temporaneamente chiusa la strada statale 67 “Tosco Romagnola” per l’allagamento di un sottopasso a Empoli, con deviazioni sul posto.

Sulla strada statale 1 “Aurelia” a Viareggio è chiusa la carreggiata in direzione Livorno per caduta alberi, con uscita obbligatoria allo svincolo di Bicchio e rientro a Marina di Torre del Lago.

Resta infine chiusa anche la strada statale 62 “della Cisa” nel comune di Pontremoli (MS) in prossimità del valico, per frana.

Il punto della situazione nella notte

Alle ore 1 il presidente della Regione Toscana ha fatto il punto della situazione sul maltempo in Toscana, per il quale è stato emanato lo stato di emergenza regionale. Qui il riassunto della giornata di giovedì.

A Carmignano l’esondazione del torrente Furba ha comportato a Seano un importante allagamento. Ad ora la situazione è leggermente migliorata.

A Montemurlo esondato torrente Bagnolo numerosi allagamenti anche nella zona sud di Montemurlo. Frane importanti tra San Quirico, Sassetta e sul Montalbano.

A Prato sono chiusi tutti i ponti a causa esondazione Bisenzio in zona Santa Lucia. Aperta cassa d’espansione dell’Ombrone e frane varie.

Allagamento in vari reparti dell’Ospedale Santo Stefano di Prato in via di risoluzione.

Chiusa ancora Autostrada tra e Prato ovest e Pistoia per allagamento della carreggiata.

Tra Vernio e Vaiano il convoglio bloccato con 150 passeggeri a bordo sono stati evacuati e hanno trovato supporto presso il palazzo comunale di Vaiano.

A Campi Bisenzio vi è stata una rottura arginale della marina in zona villa Montalvo con tracimazione del Bisenzio al ponte della Rocca da entrambi i lati. In questo momento il livello del Bisenzio sta calando.

A Stabbia (Cerreto Guidi) e Campi Bisenzio ci sono zone difficilmente raggiungibili con zone ancora senza elettricità e connessione e ci sono squadre sul posto che stanno intervenendo.

A Empoli, in via Chiara, si segnala che la corrente elettrica è saltata in alcune abitazioni dalle 17.30 di ieri, con anziani in difficoltà

A Pistoia vari allagamenti nei comuni della provincia a causa di esondazioni di torrenti: Pistoia, Agliana, Quarrata e Serravalle Pistoiese colpiti da allagamenti a causa degli affluenti dell’Ombrone. A Lamporecchio, Larciano e Monsummano Terme situazione di vari allagamenti. Frane sul San Baronto.

A Quarrata la situazione particolarmente più complessa dove parte del centro abitato è allagato, c’è una squadra che sta intervenendo.

A Calcinaia 30 famiglie evacuate, 6 famiglie a San Miniato. A Pontedera l’allagamento più importante che ha colpito anche l’accesso dell’ospedale di Pontedera. La situazione è in via di risoluzione.

Situazione di smottamento diffusi in tutta la provincia di Pisa con chiusura di strade provinciali e comunali. Aperto l’ingresso allo svincolo tra Pontedera e Ponsacco.

Allagamenti diffusi e frane anche nelle altre province, migliaia ancora le utenze senza corrente elettrica.

Tantissime squadre sul posto di operatori che stanno cercando di seguire ogni criticità con la massima attenzione.