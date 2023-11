Maltempo Toscana, 9mila utenze ancora senza corrente. Trovato morto 69enne a Campi Bisenzio

Ritrovato morto il 69enne disperso da giovedì scorso a Campi Bisenzio, tra i comuni del fiorentino più colpiti dal maltempo.

Terzo giorno di interventi a causa del nubifragio che ha colpito le province di Firenze, Prato, Pistoia. Vediamo il punto della situazione.

I comuni ancora in difficoltà sono: Campi Bisenzio, Seano, Quarrata, Montemurlo, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi, Montale, Serravalle, Lamporecchio e Prato, frazione di Figline.

Le idrovore sono in funzione a Campi Bisenzio, Seano, Poggio a Caiano, Quarrata, Montemurlo e sono previsti ulteriori rinforzi di squadre per assistere la popolazione. A Seano l'impianto idrico è allagato e non funzionante.

Si cerca ancora un 84enne a Prato. Le vittime sono a quota 7.

A Campi Bisenzio non si riesce a mandare via l'acqua da San Piero a Ponti e da via Palagetta. L'acqua non defluisce e servono le idrovore. Centinaia di persone sono ancora bloccate ai piani alti, vengono assistite tramite mezzi anfibi e canotti. L'acqua potabile e la corrente elettrica non sono presenti.

Centinaia di volontari si sono presentati al Comune e vengono muniti di tute, guanti, pale per aiutare la popolazione. I volontari vengono da Firenze, Prato, Bologna, Siena, ma ci sono anche 300 ultras della Curva Fiesole.

I danni sono ingenti in abitazioni, negozi, attività commerciali e industriali. In tutto ciò, alle 13 ha ricominciato a piovere.

A Montemurlo il sindaco Simone Calamai ha diffuso una richiesta di volontari per produrre sacchi di sabbia da destinare alla cittadinanza. Stasera è prevista una nuova ondata di maltempo. Il sindaco invita tutti a dare una mano e a presentarsi in via Toscanini, 25 sede del Coc, centro operativo protezione civile comunale- vicino alla sede della polizia municipale, a presentarsi per dare una mano.

A Seano di Carmignano ci sono ancora mille persone isolate e 15mila senz'acqua, come afferma il sindaco Edoardo Prestanti. Il numero si è ridotto rispetto ai 2mila isolati di ieri.

Seano è la frazione di pianura alluvionata per prima in Toscana il 2 novembre per l'esondazione di un fosso di bonifica.

Nel comune di Carmignano sono stati assistiti e anche evacuati dalle loro case circa 30 persone fragili. Quattro sono stati trasferiti in rsa, due in un affittacamere.

Volontari preparano sacchi di sabbia al Coc di Montemurlo

I vigili del fuoco informano che sono al momento 2.500 gli interventi fatti, 570 i vigili del fuoco in azione con 150 automezzi. Per tutta la notte le squadre sono state impegnate nella ricerca di persone disperse, assistenza alla popolazione in difficoltà, operazioni di prosciugamento con moduli ad alto e medio pompaggio. Dei 2.500 interventi svolti, più di 140 le operazioni di soccorso effettuate.

Nella foto, il soccorso di un neonato a Quarrata da parte dei vigili del fuoco, una delle immagini più emblematiche dell'emergenza di questi giorni. I genitori e la bimba sono stati prelevati dal primo piano per poi trasferirsi provvisoriamente dai nonni, in quanto nella loro abitazione non avevano acqua potabile e energia elettrica.

A sostegno della protezione civile locale e degli enti di soccorso, giungeranno anche la colonna mobile del dipartimento nazionale di Protezione civile e delle altre Regioni, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Marche, Umbria e Lazio.

Qui il punto di ieri sull'Empolese Valdelsa e sulla Toscana.

Il calcio si ferma per un minuto

In memoria delle vittime e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi). Le squadre toscane in gara per la Serie A saranno l'Empoli, in trasfertaa Frosinone, e la Fiorentina che ospita la Juventus. Proprio in merito a questo match, gli ultras della Curva Fiesole hanno chiesto di non giocare la partita per rispetto delle popolazioni alluvionate e delle famiglie delle vittime.

Anche il mondo dei motori sta rinunciando all'appuntamento del Rally di Scandicci, come la scuderia Art-Motorsport e i suoi piloti che sono di stanza a Lamporecchio e Larciano.

Il lavoro del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

A lavoro in varie parti del territorio colpito dalle alluvioni i tecnici, gli operatori e i mezzi consortili in coordinamento con i colleghi che presso la sede di Viale della Toscana stanno raccogliendo le segnalazioni, mantenendo i rapporti con il Genio Civile della Regione Toscane e le Amministrazioni Comunali e organizzando gli interventi secondo un ordine di priorità di tipo tecnico-idraulico, anche alla luce del probabile passaggio di una nuova perturbazione, sugli stessi territori già colpiti, nel corso della prossima nottata.

L’impegno di oggi si concentrerà principalmente sulle seguenti operazioni:

svuotare le casse di espansione di Case Carlesi, Cassa Olmi, delle Vanne e le aree a monte di Ponte alle Vanne

a Quarrata per completare il lavoro di ricucitura sulla rotta arginale del T. Stella in località La Costaglia/La Catena, per stabilizzare una erosione arginale sempre sul T. Stella in destra idraulica in zona Casini, sul T. Fermulla per ripulire l’alveo e il sistema di bocca tarata e infine per la verifica e la chiusura di alcuni fontanazzi, ovvero delle forature arginali, individuati sul T. Senice;

a Seano tra Carmignano e Poggio a Caiano sul T. Furba per rinforzare diversi tratti di argini danneggiati o provvedere al posizionamento delle telonature di emergenza che arrestino momentaneamente le erosioni;

a Calenzano per la ricucitura di una rotta arginale sul Marinella di Travalle e sulla Gora del Ciliegio per la ricucitura di una rotta arginale a Prato Est;

A lavoro anche sul Rio di Castelnuovo (Serravalle Pistoiese) e sul Fosso del Melarancio (Sesto Fiorentino)

In rapporto con l’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio si opererà a Vaiano recandosi con una idrovora mobile consortile.

Il lavoro di Enel: sono 9mila i clienti senza corrente elettrica, 6mila di questi tra la provincia di Prato e Campi

Prosegue l’impegno costante per fronteggiare l’ondata di maltempo che si è abbattuta nel centro e nord della penisola, interessando prevalentemente la regione Toscana. Questa mattina, grazie alle riparazioni effettuate e ai gruppi elettrogeni installati (circa 70 in totale quelli già movimentati) il numero di clienti disalimentati è sceso a circa 9.000, di cui oltre 6mila tra Prato e provincia (Prato, Montemurlo, Cantagallo, Vaiano e Vernio) e Campi Bisenzio in aree allagate, di frana e ancora difficilmente accessibili.

Per fronteggiare le conseguenze dei blackout, è attivo un contingente di 550 persone tra personale interno e di impresa, compresa una task force di 80 persone provenienti da altre regioni. E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, sta rialimentando le utenze residenziali ancora senza elettricità, con i lavori che proseguiranno costantemente fino al completo ripristino del servizio elettrico anche per le restanti forniture sparse, per le quali sono previsti interventi puntuali.

Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile regionale. E-Distribuzione ricorda che è possibile avere informazioni in tempo reale sui guasti e monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, attraverso la “mappa delle disalimentazioni” disponibile sul sito web dell’azienda.

Per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito internet e-distribuzione.it e la App E- Distribuzione.

Publiacqua al lavoro: zone critiche nel Pratese

In merito alla erogazione del servizio idrico sul territorio servito da Publiacqua e colpito dall'alluvione la situazione di approvvigionamento presenta alcuni miglioramenti e il persistere di alcune situazioni di criticità connesse anche all'impossibilità di raggiungere i luoghi di intervento.

Di seguito le situazioni attive:

Montemurlo: al momento si registrano problemi di approvvigionamento sulla zona del comune alimentata dalla autoclave de La Rocca. Il livello del serbatoio è troppo basso per attivare l’autoclave e quindi i tecnici stanno operando per attivarla manualmente.

Carmignano: l’impossibilità ad entrare nell’Impianto Casa Rossa, situato a Seano a servizio di gran parte del territorio comunale ed allagato dagli eventi meteo delle ore scorse, ha impedito fino ad oggi qualsiasi operazione o tentativo di rimessa in esercizio. Abbassatosi il livello dell’acqua da questa mattina i nostri operatori, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, stanno lavorando per eliminare l’acqua residua dall’impianto. Una volta terminata tale operazione, procederanno a verificare la funzionalità dello stesso, e soprattutto delle pompe rimaste sott’acqua per molte ore, per quindi ripristinare il servizio.

Prato zona Santa Lucia: il nostro personale sta scavando sulla presa del Rio Nosa, compromesso dalla piena del Bisenzio, per recuperare acqua. Nella notte la pressione alla Briglia non è aumentata e quindi stiamo verificando la presenza di una perdita nel tratto di tubazione che corre tra Vaiano e la medesima località de La Briglia. Risulta ancora inutilizzabile la sorgente di Carteano.

Vaiano: Si registrano mancanze d’acqua in località Gamberame e La Briglia. Il problema è lo stesso che sta interessando la zona di Santa Lucia.

E’ stato rimesso in esercizio il potabilizzatore Le Mura e quindi la situazione su Le Fornaci si dovrebbe normalizzare.

Quarrata: Zone Tacinaia e Arancini: le sorgenti denominate Arancini cono state cancellate dagli smottamenti di questi giorni. Nella giornata di oggi i nostri operatori proveranno nuovamente a raggiungere la zona interessata da una frana.

Zone Rimaggio e La Rita: probabile rottura in area boschiva che non consente l’arrivo dell’acqua nonostante il locale sollevamento stia funzionando regolarmente.

Cantagallo: Il Potabilizzatore di Carmignanello è in marcia e questo dovrebbe risolvere i problemi sulla località omonima

Pratale e Codilupo: si registrano ancora mancanze d’acqua sulle due località indicate. I nostri operatori stanno verificando una possibile rottura sull’uscita del potabilizzatore di Pratale.

Viabilità: il punto sui treni

E’ ancora sospesa la circolazione ferroviaria tra Prato e Pistoia e tra Prato e Vernio.

Tra Prato – Pistoia le forti piogge hanno allagato la sede ferroviaria in vari punti oltre a portare detriti sui binari. Al momento la riattivazione della linea è prevista per le 12.00 di domani sabato 4 novembre.

Tra Prato e Vernio il maltempo oltre ad allagare alcuni punti della linea ferroviaria ha provocato movimenti franosi e smottamenti. Su questa linea la circolazione sarà sospesa fino alla giornata di domenica 5 novembre quando sarà fatto di nuovo il punto per la riattivazione.

Sulle linee danneggiate dal maltempo sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, e delle ditte appaltatrici per la verifica dei danni e gli interventi di ripristino dell’infrastruttura.

In base all’evoluzione metereologica, potrebbero verificarsi ulteriori variazioni della circolazione.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali web di RFI e di Trenitalia.

L'allarme dalle campagne

Allerta rossa nelle campagne dove la nuova perturbazione, attesa per il pomeriggio, fa paura. All’indomani del passaggio della tempesta Ciaran sulla Toscana che ha allagato centinaia di ettari di terreni e vivai, scoperchiato tetti di stalle, fienili e serre, spezzato alberi da frutto e olivi e reso inaccessibili strade e vie poderali, c’è molta preoccupazione tra gli agricoltori. L’acqua esondata dai corsi d’acqua e dai torrenti ha inondato anche magazzini pieni di semi e concimi e cancellato alcune vie di accesso alle aziende agricole. A dirlo è Coldiretti Toscana secondo cui le aziende interessate dalla potente ondata di maltempo sono centinaia nelle province interessate.

“Siamo in stato di allerta massima. – spiega Letizia Cesani, Presidente Coldiretti Toscana – La nuova perturbazione spaventa soprattutto in quelle aree dove l’acqua non è ancora defluita ed i corsi d’acqua hanno rotto gli argini. E’ una corsa contro il tempo. Le aziende sono impegnate nel liberare le strade dai detriti, spalare il fango, salvare il salvabile. I danni alle strutture, in particolare vivai, serre, magazzini, fienili, fattori produttivi come concimi, semi, sono pesanti; come sono da valutare i danni a centinaia di ettari terreni sommersi da acqua e fango già seminati a cereali e favino così come nei vivai. I nostri uffici sono impegnati nel contattare le aziende e nel fornire tutta l’assistenza necessaria. Il consiglio è di documentare con video e foto i danni subiti in vista anche di eventuali risarcimenti”.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO