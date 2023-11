Mostra del Tartufo, nel secondo weekend la risottata gratuita e il cooking show di Nonna Silvi

Sabato 18 e domenica 19 novembre andrà in scena il secondo fine settimana della 52° Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato, organizzata da Fondazione San Miniato Promozione per celebrare il re della tavola.

Dopo un primo weekend da 15mila presenze nonostante un meteo non amico, torneranno musei aperti, visite guidate, mostre, dimostrazioni di caccia al tartufo, incontri, dibattiti e tutto il panel enogastronomico che ruota attorno alla pepita bianca dal gusto inimitabile. Ad esempio sabato ci saranno tre cooking show a Casa Tartufo, tra cui quello alle 16 con Fabrizio Marino di Maggese, specialista delle pietanze vegetariane e inserito nelle guide di settore.

Senza dimenticare la parte culturale: alle 9 a Palazzo Grifoni “Il Bosco del tartufo: la tutela del bene immateriale della cerca e cavatura per le nuove generazioni”; interverranno Andrea Acciai (Associazione Tartufai delle colline sanminiatesi), Claudio Vanni (responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze), Antonella Brancadoro (direttore Associazione Nazionale Città del Tartufo), Bernard Dika (portavoce del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e delegato al progetto Giovanisì, Diletta Taverni (project manager Fondazione San Miniato Promozione). A moderare la direttrice della fondazione che organizza la kermesse: Gabriella Tessieri.

Un momento di riflessione ambientale che nasce perché non esiste tartufo buono senza un ecosistema sano e tutelato e perché la cerca e cavatura del tartufo è patrimonio immateriale Unesco dal 2021. In questo percorso sono state coinvolte anche due classi degli liceo Marconi di San Miniato e dell’istituto tecnico Cattaneo di San Miniato, per permettere la continuità della trasmissione di conoscenza e pratiche sociali e culturali che caratterizzano la storia e la tradizione di San Miniato e che tengono insieme vecchie e nuove generazioni.

Si passa poi a domenica: alle 10.30 nello spazio incontri di Casa Tartufo “Patrimonio di gusto, il tartufo da riconoscimento UNESCO alla tutela del territorio”. Introduce il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e parteciperanno: Leonardo Marras (assessore regionale al turismo), Liliana Allena (presidente Ente Fiera del tartufo di Alba), Francesco Tapinassi (direttore Toscana Promozione Turistica), Mauro Carbone (direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roaro), Clara Svanera (giornalista e divulgatrice), col coordinamento di Daniela Mugnai di Vetrina Toscana.

Nel pomeriggio alle 15 incontro col professor Ciro Vestita sui benefici del tartufo per la salute umana e alle 16.30 cooking show con “Nonna Silvi”, la nonna più famosa dei social coi suoi 2 milioni di follower. E a seguire la classica risottata offerta alla popolazione dallo chef Gilberto Rossi di Pepenero in piazza Duomo, che ha ripreso l’usanza di quel Renato Tozzi che nel 1969 inventò l’allora sagra del tartufo. Per prenotare i cooking show, al costo di 15 euro, chiamare lo 057142745 oppure scrivere a ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it.

Per visitare la Mostra c'è a disposizione il servizio navetta che quest'anno parte unicamente da via Guerrazzi (Centro Sirio) e non effettua fermate intermedie prima di giungere in piazza Dante. I bus - in collaborazione con Autolinee Toscane - viaggeranno dalle 10 alle 23.30.

All'indirizzo www.sanminiatopromozione.it/tartufo-bianco/ è possibile scaricare tutto il programma.