Carnevale Toscana: i primi appuntamenti di gennaio e altri eventi del weekend

Siamo a fine gennaio ma gli eventi non mancano per il weekend. Soprattutto quelli dedicati ai festeggiamenti del carnevale, festa che ha il suo culmine a febbraio (Martedì Grasso sarà il 13 febbraio, data di inizio della Quaresima) e che formalmente inizierà il 27 gennaio. Ma molte iniziative sono già in avvio dal weekend di sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024. E allora, andiamo a vederle.

San Miniato Basso. Al via il Carnevale dei Bambini di San Miniato Basso. La 46esima edizione si terrà come sempre nell'area della Casa culturale. L'avvio sarà domenica 21 gennaio alle 15 con l'apertura del Carnevale con i carri allegorici e l'orchestra Area Tre ad allietare il pomeriggio. Ogni domenica una sfilata fino all'11 febbraio, con il tradizionale lancio del Pinocchio in cielo con i palloncini.

Viareggio. Per il carnevale toscano d'eccellenza, ossia quello di Viareggio, il weekend riserva alcune iniziative. Sabato 20 ci sarà il Mondialito dei Rioni e il secondo torneo di Burraco di coppia di Carnevale nella parrocchia di Santa Rita. Alla galleria d'arte Lorenzo Viani è allestita la mostra fotografica 'Il carnevale di Nino Migliori', aperta domenica. Altri eventi saranno i laboratori di cartapesta e Aspettando Carnevale alla Cittadella.

Borgo San Lorenzo. Da domenica 21 gennaio, vi aspettano le sfilate del “Carnevale Mugellano”, la pluricentenaria tradizione che come sempre animerà Piazza Dante.

5 giornate tra gruppi a tema, ospiti a sorpresa, carri e trenini. Si parte domenica prossima e si proseguirà in Piazza Dante anche il 28 gennaio, 4 e 11 febbraio; il martedì grasso, 13 febbraio, le sfilate del carnevale si svolgeranno presso il Centro Giovanile.

Come sempre la chiusura sarà affidata alla tradizionale Polentata delle Ceneri mercoledì 14 febbraio in Piazza Garibaldi.

Bientina. Il Carnevale Bientinese inizierà Domenica 21 Gennaio alle ore 10:00 con la visita a bambine e bambini dell’Ospedale Lotti di Pontedera e la consegna dei regali da parte del gruppo de I Bientinacci.

Alle ore 15:00, il corso di apertura e alle 16:00, la cerimonia dell’alzabandiera. Gli appuntamenti continueranno le Domeniche successive: 28 Gennaio, 4 Febbraio, 11 Febbraio, sempre dalle ore 15:00.

Martedì 13 Febbraio alle 10:00, il Carnevale si trasferirà alle scuole e al centro anziani, mentre Sabato 17 Febbraio ultimo appuntamento: dopo il corso di apertura, a partire dalle 19:00 la serata si animerà con la mascherata sotto le stelle, i balli in piazza, l’estrazione della lotteria e la cerimonia dell'ammaina bandiera. La manifestazione si chiuderà con lo spettacolo pirotecnico e il tradizionale falò del Bientinaccio.

Pistoia. Niente carnevale, ma domenica 21 gennaio si svolgerà per l’intera giornata, dalle 8 alle 19, nel centro storico di Pistoia un mercato cittadino straordinario.

I banchi saranno presenti in piazza del Duomo, via Roma, via Cavour, via Cino da Pistoia, via Atto Vannucci, via Buozzi, via Curtatone e Montanara, via Bozzi e piazza San Francesco.

San Miniato. La consueta benedizione degli animali avrà un ospite speciale: la star del web Marley Supercane. Qui i dettagli. Sempre a San Miniato continua la mostra di Olio e Waldon all'Orcio d'Oro.

Empoli. Una giornata straordinaria per i calzini spaiati è l'evento che si terrà nella Sala Maggiore della biblioteca Renato Fucini di Empoli. Per scoprire di cosa si tratta, cliccate qui.