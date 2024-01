Maschere e musica, è tempo di Carnevale: le feste in Toscana

Carnevale San Miniato, 2023

Maschere, musica, carri allegorici in partenza. È festa in tutta la Toscana dove questo weekend ci saranno più inaugurazioni del Carnevale. Dal comprensorio del Cuoio ed Empolese Valdelsa al resto della Toscana, i colori sono pronti ad essere i protagonisti da domenica 28 gennaio fino a tutto il mese di febbraio.

Cuoio ed Empolese Valdelsa

Vinci. Il Carnevale di Spicchio e Sovigliana partirà domenica 28 gennaio dalle 14.30 su viale Togliatti, a Sovigliana. Sono previste quattro sfilate (anche 4, 11 e 25 febbraio), e lo spettacolo dei fuochi d'artificio domenica 11 febbraio alle 18.30. Nello stesso giorno continua il Carnevale dei Bambini di Vitolini con la seconda sfilata: appuntamento dalle 14.30 con carri allegorici, pentolaccia in piazza e stand gastronomici (anche 4 e 11 febbraio).

San Miniato. Seconda data domenica 28 gennaio per il Carnevale dei Bambini di San Miniato Basso, nell'area della Casa culturale. Ogni domenica una sfilata fino all'11 febbraio, con il tradizionale lancio del Pinocchio in cielo con i palloncini.

Santa Croce sull'Arno. Sempre domenica 28, dalle 15.30, in scena il Carnevale Santacrocese 2024: in centro sfileranno La Lupa, gli Spensierati, La Nuova Luna e il Nuovo Astro.

Le feste di Carnevale in Toscana

Carnevale Foiano della Chiana

Viareggio. Dal 3 al 24 febbraio in scena la 151esima edizione del Carnevale di Viareggio, quest'anno con la canzone ufficiale scritta da Elio e Marco Mariani.

Firenze. Nel capoluogo toscano la festa si fa con le "capitali" del Carnevale: Venezia e Viareggio. Torna "Il Carnevale di Firenze" con due giorni di divertimento in città dal tema "Regine a Palazzo - Il Potere della gioia". Si inizia la sera di sabato 27 gennaio con il Gran Galà in maschera nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio, grazie alla creatività di Antonia Sautter - ideatrice del celebre Ballo del Doge di Venezia -, cui seguirà il Gran Ballo nel Cortile della Dogana. Il 28 gennaio, dalle ore 15 alle ore 19, è in programma una sfilata di gruppi provenienti da tutta Italia che, partendo da Santa Maria Novella, raggiungeranno piazza della Signoria per un’iniziativa aperta gratuitamente al pubblico e un concorso per le Maschere più creative, con premi alle categorie "Mascheramento singolo", "Mascheramento di coppia", "Mascheramento di gruppo" e "Juniores" per i più piccoli. I vincitori verranno decretati da un Giurì che attenderà l’arrivo del corteo sull’Arengario di Palazzo Vecchio in un clima di musica e divertimento popolare. Parte del ricavato verrà destinato alle attività di Villa Lorenzi e a You Foundation - Education for Children in Need - che opera in diretto contatto con l’Unesco.

Foiano della Chiana. Tutto pronto per il Carnevale più antico d’Italia nel borgo medievale di Foiano della Chiana (Arezzo), dove da domenica 28 gennaio e fino al 25 febbraio, si svolgerà la 485esima edizione. Al via sabato 27 gennaio alle ore 18 presso la Galleria Furio Del Furia con l’inaugurazione della XIII Biennale Nazionale di Pittura e le altre mostre. Domenica alle ore 10 l’apertura dei cantieri del carnevale con i nuovi attesissimi carri allegorici. Alle 11 inaugurazione del Carnevale, con il grande spettacolo della Parata Valdichiana Disney, dalle 12 Carnevale dei Bambini con parata, trucca bimbi, palloncini e giochi. La festa prosegue nel pomeriggio con musica e il primo corso mascherato, con la sfilata dei quattro carri dalle 15. Programma completo Qui.

Castiglion Fibocchi. Maschere barocche fatte a mano, abiti sfavillanti, musici. È il Carnevale Figli di Bocco, in programma a Castiglion Fibocchi con la 27esima edizione dedicata a Giacomo Puccini. Due i weekend di festa, il 27 e 28 gennaio e il 3 e 4 febbraio: tra le novità di quest'anno le sfilate canine, con gli amici a quattro zampe in maschera.

Pistoia. Si rinnova l’appuntamento con il Carnevale Pistoiese, domenica 28 gennaio, 4 e 11 febbraio con i carri allegorici che torneranno a sfilare dalle 14 in piazza della Resistenza, accompagnati da coloratissime stelle filanti, coriandoli, musica e tante maschere. Ogni domenica inoltre presenti attrazioni per grandi e piccini, come i truccabimbi, le passeggiate con i pony, le postazioni dedicate alle associazioni cittadine e i banchi gastronomici. L’ingresso alla manifestazione in piazza della Resistenza è previsto da piazza Leonardo da Vinci e da viale Arcadia all’incrocio con via Martiri della Fortezza.

Borgo San Lorenzo. Domenica 28 gennaio secondo appuntamento con le sfilate del "Carnevale Mugellano": carri, gruppi mascherati, musica, trenini e stand di gastronomia tipica in piazza Dante. Si prosegue 4 e 11 febbraio mentre il martedì grasso, 13 febbraio, le sfilate del carnevale si svolgeranno presso il Centro Giovanile. La chiusura sarà affidata alla tradizionale Polentata delle Ceneri mercoledì 14 febbraio in Piazza Garibaldi.

Bientina. Il Carnevale Bientinese continua, dopo la prima data, questo fine settimana domenica 28 gennaio, ma anche il 4 e l'11 febbraio, sempre dalle 15. Martedì 13 alle 10, il Carnevale si trasferirà alle scuole e al centro anziani, mentre sabato 17 febbraio ultimo appuntamento: dopo il corso di apertura, a partire dalle 19 la serata

si animerà con la mascherata sotto le stelle, i balli in piazza, l’estrazione della lotteria e la cerimonia dell'ammaina bandiera. La manifestazione si chiuderà con lo spettacolo pirotecnico e il tradizionale falò del Bientinaccio.

