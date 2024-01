No all'incremento dell'organico di polizia a Rifredi, manifestazione del COISP: "Allarme sicurezza"

A pochi giorni dalle ultime assegnazioni del personale della Polizia di Stato presso la Questura di Firenze, il Questore ha deciso ancora una volta di non incrementare l’organico del Commissariato di Rifredi oramai in affanno con le pratiche quotidiane e con le deleghe di indagine. “Ennesima delusione ricevuta dal Questore di Firenze Maurizio Auriemma! – sono le prime parole di Paolo DE GIORGI, Segretario Generale Provinciale del sindacato di polizia COISP –

I colleghi del Commissariato di Rifredi-Peretola meritano rispetto. Gente che quotidianamente mette a rischio la propria vita per il bene comune, meriterebbe sicuramente un trattamento diverso. Ad oggi il Commissariato con la forza presente, non può garantire piena efficienza e la situazione va ad aggravarsi con i prossimi pensionamenti. È il momento di far sentire al Questore la nostra voce e quella del personale fortemente penalizzato, ed è per questo motivo che il prossimo 1° febbraio la Federazione Coisp manifesterà davanti al Commissariato di Polizia di Rifredi dalle ore 11.00 alle 13,00, con un volantinaggio, proprio per far capire il forte disagio patito.

Invitiamo quindi, tutti i colleghi, cittadini e comitati di quartiere a partecipare alla manifestazione perché: “incrementare il personale presso il Commissariato di zona, significa avere anche più sicurezza per i cittadini”.