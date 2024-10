Due donne incastrate tra autobus e muro a Firenze

Paura in centro a Firenze, dove verso le 18.30 due donne sono rimaste bloccate contro un muro da un autobus che stava svoltando, all'angolo tra piazza San Marco e via degli Arazzieri.

Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno alzato il bus e hanno liberato una delle donne, di circa 70 anni. L'altra era già riuscita a raggiungere il personale del 118.

Le due donne sono state portate, coscienti, in ospedale in codice rosso, poi declassato in giallo. Il conducente del bus ha accusato un malore. Sul posto anche la polizia municipale.

