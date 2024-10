Oltre 20 grammi di cocaina nascosti in una scarpa da ginnastica in casa: arrestato 37enne

Ieri sera, intorno alle 20, la polizia ha arrestato in zona Statuto un cittadino marocchino di 37 anni, accusato di detenzione illecita di droga. L’intervento è scaturito anche da alcune segnalazioni arrivate tramite l’app “Youpol”, creata dalla Polizia per consentire ai cittadini di segnalare crimini in modo anonimo. Gli agenti della Squadra Mobile, Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, hanno intensificato i controlli nel quartiere.

Durante i servizi di sorveglianza, i poliziotti in borghese hanno notato l'uomo in via Locatelli mentre consegnava un involucro a un automobilista. Intervenuti in via Corridoni, lo hanno fermato, trovandogli addosso oltre 500 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provenienti dall'attività illecita.

I “falchi” della Squadra Mobile hanno poi perquisito l’abitazione del sospetto, dove, nascosti in una scarpa da ginnastica nella camera da letto, hanno trovato oltre 20 grammi di cocaina. Nell’appartamento sono stati rinvenuti anche strumenti per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e altri 1600 euro in contanti, segno di un possibile giro di spaccio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. Oggi comparirà davanti al giudice per la convalida della misura precautelare, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. La sua responsabilità sarà valutata durante il processo, e l'indagato gode, al momento, della presunzione di innocenza.

Notizie correlate