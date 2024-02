Dal Capodanno Cinese alle feste di Carnevale, cosa fare nel weekend in Toscana

Carnevale Foiano della Chiana (foto Giovanni Bellacci)

Il mese di febbraio è iniziato e porta con sé tanti eventi nel fine settimana in Toscana, con un protagonista su tutti: il Carnevale. Ecco qualche idea per trascorrere il primo weekend di sabato 3 e domenica 4 febbraio.

Le feste di Carnevale

Qui è possibile trovare il dettaglio delle feste di Carnevale nell'Empolese Valdelsa, Cuoio e nel resto della Toscana. In particolare domenica 4 febbraio le sfilate dei carri allegorici proseguono a: Vinci con Spicchio e Sovigliana e Vitolini, San Miniato Basso, Bientina, Borgo San Lorenzo, Pistoia e nell'Aretino Castiglion Fibocchi e Foiano della Chiana, il carnevale più antico.

Capraia e Limite. Al via sabato 3 febbraio, dalle 15, in piazza Vittorio Veneto a Limite sull'Arno con giochi, animazione e spettacolo di magia per bambini, baby dance, bolle giganti, sculture di palloncini e un'area ristoro con tante gustose specialità. In caso di pioggia, la festa si svolgerà nei locali della Casa del Popolo. Il giorno successivo, domenica 4 febbraio, dalle 14, Carnevale a Capraia in piazza Madre Teresa di Calcutta - Qui il programma.

Carnevale Viareggio 2023 (foto Stefano Dalle Luche)

Viareggio. Debutta sabato 3 il Carnevale di Viareggio 2024. Alle ore 16 il triplice colpo di cannone darà il via al primo dei sei Corsi Mascherati in programma. Sui Viali a Mare sfileranno i nove carri allegorici di prima categoria, i 4 di seconda, le 8 mascherate in gruppo e le 8 isolate del 151° anno del Carnevale a Viareggio, oltre alle pedane aggregative fuori concorso. La lunga giornata inaugurale di festa inizierà già al mattino con l’uscita delle costruzioni allegoriche dagli hangar della Cittadella. Il Corso Mascherato di apertura proseguirà fino a dopo il tramonto: al termine della sfilata è in programma lo spettacolo pirotecnico in musica - Qui il programma.

Greve in Chianti. Laboratori di creatività per la costruzione di originali maschere, baby dance, yoga, intrattenimento e performances musicali, merende golose, sfilata e divertimento in piazza per quattro appuntamenti: dal 4 al 13 febbraio torna "Carnevale in piazza", la rassegna di eventi a Greve in Chianti - Qui il programma.

Grassina (Bagno a Ripoli). Inizia "la stagione" del Carnevale e Grassina si prepara ad organizzare "Carnival Do Grassinao" una festa brasiliana dedicata ai più piccoli. Promossa dal CCN Grassina e le sue botteghe, con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, l’appuntamento è sabato 3 febbraio dalle 14.30 in piazza Umberto I. Ci saranno i gonfiabili per i bambini, la cioccolata e il vin brulè per i più grandi e la musica di Dj Muscas per ballare tutti insieme.

Lucca. Torna con la seconda edizione Lucca in Maschera: sabato 3 febbraio l’inaugurazione. Alle ore 16.30 l’appuntamento è in Piazza Napoleone per scoprire l’opera "I Rolling Stones tornano a Lucca", una grande cartapesta raffigurante la mitica band per un tributo allo storico concerto del Lucca Summer Festival che nel 2017 consacrò Lucca al centro del panorama musicale internazionale. L’opera porta la firma del maestro Luca Bertozzi, che ha realizzato anche la "Tigre in gabbia", già posizionata sotto il loggiato di Palazzo Pretorio e protagonista assoluta sui canali social nelle ultime ore fra i trend cittadini. Un'edizione in sinergia con la Fondazione Carlo Collodi, che partecipa all’evento portando la magia della favola di Pinocchio, la più famosa del mondo, in Piazzale Verdi.

Foiano della Chiana. Tutto pronto per il secondo fine settimana della 485esima edizione del Carnevale di Foiano della Chiana: sabato 3 febbraio alle 21 in Galleria Furio del Furia "Carnevale per il sociale: disabilità ed inclusione, esperienza in Valdichiana" incontro e presentazione mostra fotografica "libro della giungla" a cura dei ragazzi del teatro sociale del Bucchero. Domenica 4 febbraio alle ore 12.15 sul palco centrale lo spettacolo: Foiano - Un po' di storia e tanta filosofia di Enzo Ferraro, con Enzo Ferraro e Marcello Bernardini. Nel pomeriggio poi le sfilate e gli spettacoli con i "7 Cervelli". Proseguono le attività collaterali con la XIII Biennale Nazionale di Pittura e le mostre, così come il Carnevale dei Bambini con la parata ValdichianaDisnery dalle 12. Infine ovviamente la sfilata dei giganti carri, realizzati dai "Cantieri" Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici - Qui il programma completo.

Gli altri eventi del weekend in Toscana

Campi Bisenzio. Musica e colore e un dragone accompagnato dai leoni, per festeggiare il Capodanno Cinese. Domenica 4 febbraio in anteprima al Centro Commerciale I Gigli, inizieranno i festeggiamenti del Capodanno Cinese, anno del Drago, che cade il 10 febbraio.

Firenze-Pistoia. Torna anche nel 2024 la Firenze-Pistoia 1870, la ciclostorica che parte dal capoluogo toscano per arrivare, dopo 33 chilometri, in piazza del Duomo a Pistoia. La gara ciclistica è prevista domenica 4 febbraio con partenza alle 9 dal Parco delle Cascine di Firenze per arrivare a Pistoia, dopo la tappa a Poggio a Caiano, intorno alle 12 in piazza del Duomo. A percorrere il tragitto saranno 19 cicloamatori che impersoneranno i 19 audaci del 1870. Al loro seguito sono attesi molti altri colleghi, comprese alcune glorie del ciclismo italiano, tutti con bici ed abbigliamento d'epoca secondo quanto previsto dal regolamento di gara.

