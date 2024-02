Sono all'incirca 363, i chilometri che separano Villanova, frazione del comune di Empoli, da Sanremo. Un viaggio lungo che incarna il percorso fatto dal collettivo Bnkr44, che quest'anno si prepara a salire sul palco dell'Ariston rappresentando così una piccola porzione di Empoli. Ripercorriamo allora insieme la storia e il percorso della band empolese, partita dal basso e arrivata a partecipare alla 74° edizione del Festival di Sanremo 2024.

Il collettivo Bnkr44

Il gruppo, formato da Caph (Marco Vittiglio), Erin (Dario Lombardi), Fares (Pietro Serafini), Faster (Andrea Locci), JxN (Jacopo Adamo), Piccolo (Duccio Caponi) e dal direttore artistico gheray0, tutti nati tra il 200 e il 2001, ha avuto origine nel 2019 a Villanova, frazione a Est del comune di Empoli, nella provincia di Firenze. Il nome del collettivo deriva dal luogo dove tutto è cominciato, il primo studio dove sono nate le canzoni degli esordi chiamato 'bunker'. Il numero invece fa riferimento al primo incontro ufficiale, il 4 aprile 2019, ovvero il 4/4.

I membri sono:

- Fares (Pietro Serafini) – voce

- Erin (Dario Lombardi) – voce, produzione

- Caph (Marco Vittiglio) – voce, chitarra

- JxN (Jacopo Adamo) – produzioni

- Faster (Andrea Locci) – voce

- Piccolo (Duccio Caponi) – voce

- Ghera – manager

La canzone "GIRASOLE" di bnkr44 parla di una relazione tumultuosa in cui chi parla prova forti sentimenti per l'altra persona a cui si rivolge come "girasole" o "girasole. Pubblicata nel 2021 fa parte dell'album "Farsi male a noi va bene".

L'inizio, le prime pubblicazioni e il primo tour

Cominciano a pubblicare i loro primi brani sulla piattaforma SoundCloud fino a quando non ottengono un contratto con l'etichetta discografica Bomba Dischi. Con essa pubblicano il loro primo album 44.deluxe, il quale raccoglie quasi tutte le canzoni pubblicate sino ad allora su SoundCloud con l'aggiunta di una collaborazione con Lil Kvneki degli Psicologi.

Nel 2021 pubblicano il secondo progetto, intitolato Farsi male a noi va bene, uscito in 3 blocchi sotto forma di EP. Successivamente viene aggiornato con la riedizione Farsi male a noi va bene 2.0, contenente nuovi inediti. L'album vede le collaborazioni di Tredici Pietro e Ariete. Partecipano allo Zecchino d'Oro 2021 in qualità di autori del brano Auto rosa.

A maggio 2022 ha inizio il loro primo tour ufficiale e a giugno partecipano al Wom Festival a Lucca.

La canzone "DIPINGERE LA NOTTE" di bnkr44 esplora l'idea di fuggire dalla realtà e di trovare conforto nell'oscurità della notte. Pubblicata nel 2021 fa parte dell'album "Farsi male a noi va bene".

I primi passi sul palco dell'Ariston

Nel 2023 partecipano al Festival di Sanremo, nella quarta serata, per cantare con Sethu la cover di Charlie fa surf dei Baustelle.

Questo singolo è la risposta del collettivo alla domanda “cosa fare quando sembra non esserci scampo alla monotonia?“. Fuori dal 13 gennaio 2023

L'ultimo disco e le collaborazioni con artisti famosi

Il 2023 è anche l’anno dell’uscita dell’ultimo disco, Fuoristrada, e della partecipazione al concertone del primo maggio a Roma, che si è tenuto in piazza San Giovanni.

Nei mesi invernali del 2024 i bnkr44 saranno impegnati nel tour I love Villanova Club Tour 2024 (titolo che richiama le origini della band), con date in tutta Italia. La band vanta collaborazioni con una serie di esponenti ed artisti del pop e del rap italiano, come Rkomi, Ghali e Tedua, con i quali ha partecipato al brano Diavolo, contenuto in Botox di Night Skinny. Il brano ha oltre di 15 milioni di stream su Spotify. Inoltre, la band ha partecipato anche al disco di Tedua, ne La verità, che ha totalizzato quasi 9 milioni di visualizzazioni su Spotify. Mecna, Sick Luke, Ariete, Madame, Gaia, Tredici Pietro, Liv Kvneki degli Psicologi: la lista delle collaborazioni artistiche dei bnkr44 è davvero molto lunga.

La traccia, un’uptempo in pieno stile Bnkr44, si arricchisce di sonorità urban pop che attingono anche all’elettronica e a quel pop punk 3.0 che è diventato ormai cifra stilistica della band. Pubblicata a marzo del 2023

Da Sanremo Giovani 2023 al Festival di Sanremo 2024

Selezionati fra i dodici artisti partecipanti a Sanremo Giovani 2023, nel quale arrivano tra i primi tre con il brano Effetti speciali e quindi ottengono la possibilità di prendere parte al Festival di Sanremo 2024 con il brano Governo punk.

Nonostante il titolo, il brano che i bnkr44 presentano a Sanremo 2024 non contiene un messaggio politico, come hanno precisato più volte nelle interviste i membri della band. Il testo della canzone riflette le esigenze condivise dalla generazione Z - a cui appartengono i componenti della band - di ricerca di nuove emozioni per vivere la vita fino in fondo. LEGGI ANCHE -> Il testo del brano 'Governo Punk' con cui i Bnkr44 parteciperanno a Sanremo2024 Effetti Speciali è un brano che parla di un amore finito che è anche un parallelismo con il cinema – perché “magari ognuno di noi si è fatto il proprio film”, come dichiarato dai diretti interessati alle telecamere di RaiPlay. Canzone con la quale hanno partecipato a Sanremo Giovani 2023. A novembre 2023 esce 'Memoria', canzone nata dalla collaborazione tra La Sad e Bnkr44. Entrambe le due band parteciperanno a Sanremo 2024. La canzone ha un taglio decisamente pop; questo sound comunque non snatura le strofe cantate da Theø, Plant e Fiks, che si inseriscono a meraviglia nel ritmo del pezzo e completano il ritornello catchy affidato ai bnkr44.

