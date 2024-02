Debutto dei Bnkr44 a Sanremo, Empoli è all'Ariston: ecco il videoclip di "Governo Punk"

Debutto del collettivo empolese Bnkr44 sul palco dell'Ariston, nella 74esima edizione del Festival di Sanremo. Direttamente da Villanova, la band di Empoli ha cantato "Governo Punk" nella prima serata del 6 febbraio, che ha visto tutti gli artisti esibirsi con i propri singoli in gara.

Contemporaneamente, è stato lanciato sul web il videoclip ufficiale.

Sotto ai riflettori e alle scenografie luminose del teatro della città dei fiori il gruppo ha tenuto incollati gli empolesi, e non solo, alla tv. Tutti giovanissimi, nati tra il 2000 e il 2001, i Bnkr44 si sono guadagnati un posto in gara arrivando terzi a Sanremo Giovani.

Chi sono i Bnkr44. Insieme dal 2019, la band è formata da Caph (Marco Vittiglio), Erin (Dario Lombardi), Fares (Pietro Serafini), Faster (Andrea Locci), JxN (Jacopo Adamo), Piccolo (Duccio Caponi) e dal direttore artistico gheray0, ed ha avuto origine nella frazione a Est del comune di Empoli, nella provincia di Firenze. Il nome del collettivo deriva dal luogo dove tutto è cominciato, il primo studio dove sono nate le canzoni degli esordi chiamato 'bunker'. Il numero invece fa riferimento al primo incontro ufficiale, il 4 aprile 2019, ovvero il 4/4.

"Governo Punk", l'esibizione a Sanremo

... "Scrivo dentro un garage

La mia testa è un collage

Di canzoni e momenti tristi

Ho finito le chance

Per chiederti se

Mi porti via da me

Via da me

Via da me

Dai miei incubi e dai miei vizi (Un, due, tre, qua-)

C’è una novità, un governo punk"... (Qui il testo).

Intanto prosegue la sfida tra le canzoni di Sanremo 2024. Nella serata dei duetti di venerdì 9 febbraio i Bnkr44 porteranno "Ma quale idea" assieme a chi l'ha resa nota in prima battuta: Pino D'Angiò.

Empoli tifa alla tv, la sindaca Barnini: "Che emozione vedervi su quel palco"

Grande tifo dalla Toscana per i cinque giovani musicisti, che hanno portato anche Empoli in trasferta. A Sanremo infatti sono arrivati a bordo di un van nero: oltre al nome della band, sul furgone è presente la scritta bianca "I love Villanova".

"Per la prima volta nella storia c'è un gruppo di ragazzi empolesi sul palco dell'Ariston" ha scritto sulla sua pagina social la sindaca di Empoli Brenda Barnini. "Forza ragazzi voi pensate a divertirvi e spaccare, noi saremo tutti incollati alla tv e attaccati al telefono per votare per voi". Sempre Barnini, a esibizione avvenuta, ha commentato: "Grandi ragazzi. Che emozione vedervi su quel palco".

Anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha dedicato un post alla band: "Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo, Ghera forza! Empoli e la Toscana fanno il tifo per voi!".

Infine, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sempre tramite social, ha ricordato il tifo per tutti i toscani a Sanremo. A partire dal collettivo empolese e Irama, della provincia di Massa Carrara. "Ma anche con Emma, nata a Firenze, e nella serata dei duetti con Francesco Gabbani, Gianna Nannini e Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista. In bocca al lupo a tutti!".