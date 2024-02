Dal Carnevale ai mercati vintage, cosa fare nel weekend in Toscana

Carnevale Viareggio 2023 (foto Stefano Dalle Luche)

Un nuovo weekend è ormai alle porte e tanti sono gli eventi sparsi in Toscana. Primo tra tutti, protagonista del mese di febbraio, è ovviamente il Carnevale. Di seguito ecco qualche idea per trascorrere sabato 10 e domenica 11. Date le previsioni di maltempo, si consiglia l'accertamento sullo svolgimento degli eventi, che potrebbe variare.

Le feste di Carnevale

Campi Bisenzio. Domenica 11 febbraio, in Piazza Frà Ristoro a partire dalle ore 15, l'appuntamento è con il Carnevale: saranno presenti tante attività gratuite di intrattenimento per bambini con gonfiabili, zucchero filato, giochi di abilità, laboratori e sculture di palloncini. Una sfilata in maschera, organizzata a cura dell'oratorio Totus Tuus, partirà da Piazza Dante e si estenderà per il centro fino a Piazza Matteotti.

Scandicci. Carnevale dei bambini 2024 domenica 11 febbraio dalle 14 alle 18 in piazza Resistenza a Scandicci, organizzato da associazione San Zanobi Odv in collaborazione con Misericordia di Scandicci, Croce Rossa Italiana sezione Scandicci, pubblica assistenza Humanitas Scandicci e La Racchetta, con il patrocinio del Comune di Scandicci. In programma sfilata delle maschere da piazza Resistenza a piazza Repubblica e ritorno e animazione con Marcello Bianchi ed Alessandro Masti in piazza Resistenza, dove saranno presenti anche uno stand gastronomico e uno stand con vendita di coriandoli e stelle filanti, con ricavato devoluto alle associazioni del territorio. Durante il pomeriggio balli di gruppo con la scuola di danza di Scandicci Danza Lab, i ragazzi del Circo En Piste, trucca bimbi e Ospedale dei pupazzi a cura della Cri. In caso di maltempo la festa sarà annullata. Sempre domenica 11 è festa anche a Badia a Settimo, con ritrovo alle 14,30 in piazza Don Furno Checchi.

Calci. Domenica 11 Febbraio torna il Carnevale di Calci, in programma la gara-parata delle maschere di gruppo, tanta musica, animazioni per bambini e lo street food in piazza Cavallotti. Dalle 10 di mattina sarà in funzione il Carosello a pedali RiCiclo, giostra ecologica, alle 14,30 il raduno delle "Maschere in Gara" in piazza Cairoli e alle 15,30 il via alla parata per via Roma che sarà aperta da La Sbandata Marching Band, e sempre in via Roma si esibirà la Filarmonica "G.Verdi" di Calci.

Dai dolci al vintage, gli altri eventi

Empoli. Weekend da salto nel passato: torna per la sua quarta edizione Empoli Vintage, sabato 10 e domenica 11, presso il Palazzo delle Esposizioni di Empoli in Piazza Guido Guerra dalle ore 10 alle ore 20 - Qui i dettagli.

Pistoia. Dalle 9 alle 19, sabato 10 e domenica 11 febbraio, la cattedrale di via Pertini torna ad accogliere il mercato antiquario con i banchi degli operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design. Si rinnova così l’appuntamento con la manifestazione che, nel calendario degli eventi cittadini, si ripete ogni secondo fine settimana del mese. Presenti espositori che provengono da tutta la Toscana, con una vetrina di articoli da collezionismo tra cui mobili di diverse epoche, ceramiche, oggetti d'arredo, bigiotteria d’epoca, dipinti, stampe, libri, biancheria, giocattoli e rigatterie varie.

Prato. Domenica 11 febbraio in piazza delle Carceri ci sarà Prato Antiquaria, mostra mercato di piccolo antiquariato, oggettistica creativa e vintage firmato, dalle 9 alle 19 e in piazza Lippi, la Fiera del Libro e dell'Arte, mostra mercato di libri antichi, esauriti, da collezione con particolare riguardo alla storia e autori pratesi.

Vicopisano. Sabato 10 febbraio alle 16 torna la Festa dello Sport, giunta alla sua nona edizione e quest’anno patrocinata anche da Sport e Salute che sarà presente, con le associazioni che hanno dato vita al progetto, gratuito e per tutti, Sport nei parchi nello spazio verde di Lugnano. Tanti i riconoscimenti che saranno assegnati per l'occasione: il Premio alla Carriera sarà consegnato a Stefano Borsacchi, preparatore atletico della Nazionale di Tennis, reduce da numerosi ed entusiasmanti successi e che con il comune vicarese ha un legame stretto. Sarà presente, anche quest’anno, la campionessa paralimpica di nuoto Valeria Pappalardo, che si allena alla Palestra Virtus di Uliveto Terme (tra i premiati), nominata dall’amministrazione nel 2023 ambasciatrice dello sport per tutte e per tutti. Atleti dell’anno, nel 2024, sono i Balestrieri della Compagnia di Pisa, la cui presidente è la concittadina Letizia Lenzi. Come ogni anno all’appello non manca quasi alcuna disciplina: pallacanestro, pallavolo, atletica leggera, danza, scherma, nuoto, arti marziali, ginnastica ritmica e artistica, ciclismo, canottaggio, calcio, pole e aerial dance, strongman, arti circensi, tiro con l’arco e con la balestra antica, bodybuilding, corsa (in tutte le sue espressioni), pattinaggio, fuoristrada ecc. e sono ben in evidenza l’abbinamento fra sport e solidarietà e sport e disabilità ai quali l’Amministrazione tiene particolarmente.

Pisa. Nel cuore del centro storico, alle Logge di Banchi, dal 9 all'11 febbraio c'è Cioccolove, festival dedicato al cioccolato artigianale, in tutte le sue forme e gusti: l’evento è ad ingresso libero e gratuito dalle 9 alle 20. Tre giornate di degustazione con i prodotti a base di cioccolato di maestri cioccolatieri italiani, ma non mancheranno i torroni, le praline, i cremini, i cannoli siciliani, i bomboloni, le cassate e dolci con la pasta di mandorla ma anche la birra al cioccolato, i liquori e gli show cooking a cura delle aziende presenti.

